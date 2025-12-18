Ungesundes Essen in der Kita? Nicht in dieser Einrichtung in Grünau

Leipzig - Das Essen in Kitas und Schulen wird oft kritisch beäugt - zu wenig Gemüse, zu viel Fleisch, nicht genug Bio-Produkte, heißt es. Dass es auch anders geht, zeigt jetzt eine Betreuungseinrichtung im Leipziger Stadtteil Grünau.

Das Küchenteam um Henrike Schuderer und Christian Freyer (2.v.l.) freut sich mit Küchentrainer Falco Rösner und Kita-Leiter Stefan Tschammer (r.) über die Entwicklung im Fröbel-Kinderhaus "Groß und Klein". © Speiseräume – Urban Food Concepts GmbH

Das Fröbel-Kinderhaus "Groß und Klein" in der Neuen Leipziger Straße geht seit einigen Monaten mit gutem Beispiel voran, denn hier stehen frische, regionale Bio-Lebensmittel ganz oben auf der Einkaufsliste.

Es ist eine der ersten Einrichtungen, die ihr Speisenangebot für Kinder nachhaltig weiterentwickelt haben, so eine Sprecherin des Projekts "Stadt-Land-Küche", das unterstützend mit Rat und Tat zur Seite steht.

Das Ziel des Küchenteams rund um Christian Freyer und Henrike Schuderer war zu Beginn, "den Gemüseanteil zu erhöhen, den Fleischanteil zu reduzieren, frischer zu kochen und den Anteil bio-regionaler Produkte im Speiseangebot der Kita deutlich zu steigern, ohne das Budget zu erhöhen".



Mit Erfolg: Der Bio-Anteil der Lebensmittel stieg von gerade einmal drei auf satte 58 Prozent, der Einkauf regionaler und saisonaler Produkte hat sich beinahe verdoppelt. "Inzwischen stammen 47 Prozent des eingesetzten frischen Obstes und Gemüses aus Deutschland."

Während der Anteil hoch verarbeiteter Lebensmittel früher bei 52 Prozent lag, sind es jetzt nur noch 28.