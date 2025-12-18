Ungesundes Essen in der Kita? Nicht in dieser Einrichtung in Grünau
Leipzig - Das Essen in Kitas und Schulen wird oft kritisch beäugt - zu wenig Gemüse, zu viel Fleisch, nicht genug Bio-Produkte, heißt es. Dass es auch anders geht, zeigt jetzt eine Betreuungseinrichtung im Leipziger Stadtteil Grünau.
Das Fröbel-Kinderhaus "Groß und Klein" in der Neuen Leipziger Straße geht seit einigen Monaten mit gutem Beispiel voran, denn hier stehen frische, regionale Bio-Lebensmittel ganz oben auf der Einkaufsliste.
Es ist eine der ersten Einrichtungen, die ihr Speisenangebot für Kinder nachhaltig weiterentwickelt haben, so eine Sprecherin des Projekts "Stadt-Land-Küche", das unterstützend mit Rat und Tat zur Seite steht.
Das Ziel des Küchenteams rund um Christian Freyer und Henrike Schuderer war zu Beginn, "den Gemüseanteil zu erhöhen, den Fleischanteil zu reduzieren, frischer zu kochen und den Anteil bio-regionaler Produkte im Speiseangebot der Kita deutlich zu steigern, ohne das Budget zu erhöhen".
Mit Erfolg: Der Bio-Anteil der Lebensmittel stieg von gerade einmal drei auf satte 58 Prozent, der Einkauf regionaler und saisonaler Produkte hat sich beinahe verdoppelt. "Inzwischen stammen 47 Prozent des eingesetzten frischen Obstes und Gemüses aus Deutschland."
Während der Anteil hoch verarbeiteter Lebensmittel früher bei 52 Prozent lag, sind es jetzt nur noch 28.
Eltern in Grünauer Kita so begeistert, dass sie nach Rezepten fragen
"Gemeinsam mit Stadt-Land-Küche haben wir neue Rezepturen ausprobiert und bestehende Rezepte für uns so angepasst, dass sie im Alltag besser funktionieren", erklärt Küchenchef Christian Freyer, wie man die Pläne umgesetzt hat.
Bestes Beispiel: "Graupen als regionaler Milchreisersatz machen sich richtig gut", so seine Stellvertreterin Henrike Schuderer.
Vorgehensweisen wie diese machen sich bezahlt, denn Eltern und Kinder sind begeistert von den neuen Gerichten, fragen manchmal sogar nach Rezepten.
Auch Kitaleiter Stefan Tschammer findet nur lobende Worte: "Das Frühstück ist mittlerweile First Class! Die Zusammenarbeit mit Stadt-Land-Küche hat uns einen Riesenschritt nach vorn gebracht."
Das Fröbel-Kinderhaus "Groß und Klein" bietet 215 Kindern zwischen einem Jahr und der vierten Klasse ganztägige Betreuung. Auf dem Speiseplan für kommende Woche stehen beispielsweise Gemüsebouletten und Möhreneintopf, aber auch Pancakes.
Die Zusammenarbeit von Stadt-Land-Küche und dem Fröbel-Kinderhaus ist außerdem Thema der Info-Veranstaltung "Gemeinschaftsgastronomie neu denken – regional, zukunftsfähig, attraktiv" am 5. Februar. Wer Interesse hat, kann vorbeikommen.
Titelfoto: Bildmontage: Speiseräume – Urban Food Concepts GmbH, 123RF/teeradej