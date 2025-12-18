Millionen Gäste und die niedrigste Geburtenrate seit 2007: Diese Zahlen schrieb das Jahr 2024 in Leipzig

Leipzig - Mit der Veröffentlichung des Statistischen Jahrbuchs bekommen alle Leipzigerinnen und Leipziger eine spannende Zusammenfassung des Jahres 2024.

Das Jahr 2024 ging mit 1985 Sonnenstunden als sonnenreichstes Jahr in die Geschichte ein. © Sebastian Willnow/dpa

Auf den rund 270 Seiten des Statistischen Jahrbuches veröffentlichte die Stadt Leipzig einige interessante Statistiken, die das Jahr 2024 widerspiegeln.

Wettertechnisch gehe das Schaltjahr zumindest nicht als wärmstes, dafür aber als sonnenreichstes Jahr in die Geschichte ein. Ganze 1985 Sonnenstunden, somit 491 Stunden mehr als der langjährige Durchschnitt, durften die Leipziger 2024 genießen.

Die Auswirkungen der sonnenreichen Tage spiegelten sich auch in der erhöhten Anzahl an Badegästen wider. So besuchten ganze 250.669 Menschen Leipzigs Freibäder.

Bei einer Einwohnerzahl von 632.562 Personen war das immerhin mehr als ein Drittel. Im Gegensatz dazu scheint der Anstieg der Einwohnerzahl mit 80.691 Menschen beziehungsweise 14,6 Prozent in den vergangenen zehn Jahren fast schon gering.

Die Mehrheit der Leipziger war übrigens im erwerbsfähigen Alter, also 16 bis 65 Jahre alt (67,1 Prozent). Knapp 20 Prozent waren im Rentenalter, rund fünf Prozent im Vorschulalter (unter sechs Jahren) und 8,3 Prozent der Einwohner gingen noch zur Schule (sechs bis 15 Jahre).

Gerade einmal 4811 Kinder kamen im Jahr 2024 zur Welt, was es zum geburtenschwächsten Jahr seit 2007 machte.