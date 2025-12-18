Millionen Gäste und die niedrigste Geburtenrate seit 2007: Diese Zahlen schrieb das Jahr 2024 in Leipzig
Leipzig - Mit der Veröffentlichung des Statistischen Jahrbuchs bekommen alle Leipzigerinnen und Leipziger eine spannende Zusammenfassung des Jahres 2024.
Auf den rund 270 Seiten des Statistischen Jahrbuches veröffentlichte die Stadt Leipzig einige interessante Statistiken, die das Jahr 2024 widerspiegeln.
Wettertechnisch gehe das Schaltjahr zumindest nicht als wärmstes, dafür aber als sonnenreichstes Jahr in die Geschichte ein. Ganze 1985 Sonnenstunden, somit 491 Stunden mehr als der langjährige Durchschnitt, durften die Leipziger 2024 genießen.
Die Auswirkungen der sonnenreichen Tage spiegelten sich auch in der erhöhten Anzahl an Badegästen wider. So besuchten ganze 250.669 Menschen Leipzigs Freibäder.
Bei einer Einwohnerzahl von 632.562 Personen war das immerhin mehr als ein Drittel. Im Gegensatz dazu scheint der Anstieg der Einwohnerzahl mit 80.691 Menschen beziehungsweise 14,6 Prozent in den vergangenen zehn Jahren fast schon gering.
Die Mehrheit der Leipziger war übrigens im erwerbsfähigen Alter, also 16 bis 65 Jahre alt (67,1 Prozent). Knapp 20 Prozent waren im Rentenalter, rund fünf Prozent im Vorschulalter (unter sechs Jahren) und 8,3 Prozent der Einwohner gingen noch zur Schule (sechs bis 15 Jahre).
Gerade einmal 4811 Kinder kamen im Jahr 2024 zur Welt, was es zum geburtenschwächsten Jahr seit 2007 machte.
Geringer Wohnungsbau und höhere Löhne
Diesen geringen Wert toppt nur die Anzahl neu gebauter Wohnungsgebäude. Mit 254 fertiggestellten Häusern waren es 2024 so wenige wie noch nie. Nichtsdestotrotz erreichte die Anzahl bezugsfertiger Wohnungen mit 2417 fast den Höchstwert.
40.864 Studierende waren im Wintersemester 2024/2025 an Leipzigs Hochschulen eingeschrieben, allein rund 30.000 davon an der Universität Leipzig.
Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen sei auf 1877 Euro pro Person und 2336 Euro je Haushalt gestiegen. Auch die Steuereinnahmen erreichten mit rund einer Milliarde Euro ein Rekordhoch. Gleiches gelte aber auch für den Schuldenstand, der 2024 ebenfalls bei rund einer Milliarde Euro lag.
Insgesamt waren 234.947 Autos zugelassen. 2,6 Prozent davon waren E-Autos.
Mehr als drei Millionen Übernachtungsgäste und Tausende Fußball-Fans
Auch der Tourismus konnte im Jahr 2024 ordentlich punkten.
Allein die Fußball-EM lockte mit den Spielen Portugal gegen Tschechien, Niederlande gegen Frankreich, Kroatien gegen Italien sowie Österreich gegen die Türkei ganze 159.336 Fans ins "Leipzig Stadium". RB Leipzig schaffte es mit 27 Spielen in der Red Bull Arena auf sage und schreibe 1,17 Millionen Zuschauer.
Diese Zahlen wirkten sich auch auf Leipzigs Übernachtungsgäste aus. Mehr als drei Millionen Besucher und somit 106 Prozent des Vorpandemieniveaus blieben über Nacht in der Messestadt. Die meisten internationalen Gäste kamen aus den Niederlanden (rund 48.000), dicht gefolgt von den USA, Polen und Österreich.
Über eine Strecke von 25,2 Millionen Kilometer beförderten die Verkehrsbetriebe 166,5 Millionen Menschen. Die Zahl der Gäste am Flughafen Leipzig/Halle stieg auf 2,2 Millionen Passagiere.
