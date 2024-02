Großflächiger Wasserausfall im Landkreis Leipzig: Es läuft wieder! Das solltet Ihr jetzt beachten

Naunhof - Ausgerechnet zum sonst eher stressfreien Sonntagmorgen floss in Naunhof und vielen Ortsteilen kein Wasser mehr aus den Hauswasserleitungen!

In Naunhof und anderen Ortschaften im Landkreis Leipzig wie Fuchshain fließt seit Sonntagmorgen kein Wasser. © Anke Brod

Was vorgefallen war, erklärte die Stadt Naunhof direkt am Morgen auf ihrer Website. Unter der Rubrik "Aktuelles" informierte der Eigenbetrieb Wasserversorung darüber, dass im Versorgungsgebiet Naunhof, Erdmannshain, Eicha, Albrechtshain, Fuchshain und Lindhardt großflächiger Wasserausfall wegen einer Störung im Wasserwerk 1 bestehe, so die Erklärung.

Mit Hochdruck arbeite der Eigenbetrieb nun daran, den Ausfall zu beheben und die Versorgung schnellstmöglich wieder herzustellen, hieß es weiter.



Dem Vernehmen nach soll das betreffende Wasserwerk aktuell nämlich keinen Strom mehr gehabt haben!



Nach Störungsbehebung kann es laut der Verantwortlichen zu Wassertrübungen kommen. Dies sei gesundheitlich unbedenklich, so die Naunhofer Wasserwerke.

Über die Störungshotline der Naunhofer Wasserwerke erfuhr TAG24 gegen 9.35 Uhr: "Aktuell werden die Pumpen im Wasserwerk wieder hochgefahren."