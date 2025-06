Anlässlich des Independence Days am 4. Juli hatte Generalkonsul John R. Crosby zu einem Empfang in den Garten des Leipziger Konsulats geladen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Das sonst so abgeschottete US-Generalkonsulat in Leipzig wurde am Donnerstagnachmittag zum Partyspot: Anlässlich des Independence Days am 4. Juli hatte Generalkonsul John R. Crosby zu einem Empfang in den Garten der Auslandsvertretung geladen. Für einiges an Aufmerksamkeit sorgten dabei die Worte des Thüringer Landtagspräsidenten.

Der Garten des US-Generalkonsulats in Leipzig wurde am Donnerstag zum Partyspot. © Christian Grube Dr. Thadäus König (43, CDU) war eingeladen, um während des Empfangs ein Grußwort zu sprechen. Der CDU-Politiker erinnerte an die Befreiung Leipzigs durch US-Truppen vor 80 Jahren. "Die USA befreiten Deutschland in der Überzeugung, dass die Diktatur der Feind der Freiheit ist. Das sieht sie bis heute so", erklärte der Politiker. Gemeinsam würden sich beide Staaten inzwischen für die Verteidigung der Freiheit einsetzen. Diese Partnerschaft werde jedoch durch die weltpolitische Lage auf die Probe gestellt. König betonte, dass eine Partnerschaft nur auf Augenhöhe geführt werden könne. Deutschland habe dies erkannt und investiere inzwischen mehr Geld in seine Verteidigung. Leipzig Lokal Entwurf steht: So soll das neue Quartier am Bayerischen Bahnhof aussehen Leipzig Lokal In Leipziger Plattenbauviertel: So hübsch ist der neu gestaltete Platz Seinen Gruß beendete der Landtagspräsident mit einigen Anmerkungen, die durchaus auch an US-Präsident Donald Trump (79) hätten gerichtet sein können. So erklärte er unter anderem: "In einer Demokratie wendet sich der Staat nicht gegen seine Bürger. Das sind amerikanische Werte."

Generalkonsul John R. Crosby (Mitte) hatte zu einem Empfang anlässlich des Independence Days am 4. Juli geladen. © Christian Grube

Thüringens Landtagspräsident Dr. Thadäus König (43, CDU) richtete ein Grußwort an unsere Freunde in Übersee. © Christian Grube

US-Generalkonsul: "America First bedeutet nicht Amerika allein"