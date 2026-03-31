Großkontrolle am Hauptbahnhof: Polizei schnappt Einbrecher und jungen Mann mit Axt

Leipzig - Vielen Reisenden dürfte in den vergangenen Tagen die erhöhte Präsenz von Sicherheitskräften in Zügen und Bahnhöfen aufgefallen sein. Im Rahmen eines bundesweiten Schwerpunkteinsatzes waren dabei täglich auch bis zu 100 Beamte der Leipziger Bundes- und Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Vom 25. bis 28. März 2026 führte die Bundespolizei am Leipziger Hauptbahnhof eine Schwerpunktmaßnahme durch. (Archivfotos) © Silvio Bürger

Ziel der Kontrollmaßnahmen sei es gewesen, präventiv "gegen für die Begehung von Gewalt- und Eigentumsdelikten relevante Personen und Gruppierungen" vorzugehen, heißt es in einer veröffentlichten Bilanz der Bundespolizeiinspektion.

Allein am Wochenende seien am Leipziger Hauptbahnhof insgesamt 622 Personen kontrolliert worden. Insgesamt seien dabei 18 Fahndungstreffer gelungen und neun Platzverweise erteilt worden.

"Außerdem wurden 14 Straftaten festgestellt, darunter Körperverletzungsdelikte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstöße gegen das Waffen-, Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz", sagte Polizeisprecherin Luisa Liebold.

Besonders krass: Bei der Kontrolle des Rucksacks eines 20-Jährigen fanden die Beamten zwei Messer, einen Schraubendreher und eine Axt! "Was der 20-Jährige mit den Gegenständen wollte, blieb unklar", so Liebold.