Auch nach Finale der Conference League: Agra-Brücke bei Leipzig für mehrere Nächte gesperrt

Markkleeberg - Was kommt da mal wieder auf die Messestadt zu? Pünktlich zum Finale der Conference League richtet der Freistaat eine Sperrung der Agra-Brücke für mehrere Nächte ein. Eine für viele wichtige Route über den Süden Leipzigs fällt somit weg. Das zuständige Landesamt rechnet dennoch nicht mit größeren Verkehrseinschränkungen.

Die marode Agra-Brücke bei Leipzig soll ab dem morgigen Dienstag für mehrere Nächte gesperrt werden. Der Grund: weitere Bauarbeiten. © Jan Woitas/dpa

Ziel der neuerlichen Baumaßnahmen ist laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Verbesserung der Verkehrsführung sowie die Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln. Einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" zufolge geht es konkret darum, Lastwagen mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen konsequenter von einer Überfahrt der maroden Brücke abhalten sollen.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres waren Gutachter zu dem Befund gekommen, dass der Zustand der Agra-Brücke inzwischen so kritisch sei, dass lediglich eine deutliche Reduzierung des Beanspruchungsniveaus die Standsicherheit kurzfristig gewährleisten könne. Die Brücke wurde daraufhin einseitig gesperrt, später auch die Überfahrt von Fahrzeugen mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen untersagt.

So die Regelung. Kontrollen der Polizei hätten jedoch verdeutlicht, dass diese immer wieder missachtet wird. Laut LVZ geht das Lasuv von mehr als zehn Fehlnutzungen pro Stunde aus.

Um die Regelung konsequenter durchzusetzen, sollen nun vier Durchfahrtsportale mit einer Breitenbegrenzung von 2,20 Metern eingerichtet werden. "Diese werden Richtung Süden an der Abfahrt Goethesteig, auf der Zufahrt Goethesteig in Fahrtrichtung Süden, sowie in Fahrtrichtung Norden an der Abfahrt Seenallee und auf der Zufahrt Seenallee in Fahrtrichtung Norden errichtet", so das Lasuv.