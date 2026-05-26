Ungewöhnlich viele Ankünfte: Wieso am Leipziger Flughafen diese Woche mehr Maschinen landen
Schkeuditz/Leipzig - Passagierflugzeuge, die aus Madrid oder London kommen, landen normalerweise eher selten am Flughafen Leipzig/Halle. Am Dienstag und Mittwoch stehen diese Verbindungen aber auffällig häufig auf der Flugtafel.
Grund dafür ist das Conference League Finale 2026, das am Mittwochabend in Leipzig stattfindet.
Der englische Fußballverein Crystal Palace und das spanische Team Rayo Vallecano haben sich qualifiziert, und dieses Event wollen sich viele heimische Fans natürlich nicht entgehen lassen.
Bis zu 20 zusätzliche Passagierflüge täglich sollen bis zum Finale in Schkeuditz landen. Auf der Webseite des Flughafens wird deutlich, dass die meisten dieser Maschinen am Flughafen London Gatwick oder am Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas gestartet sind.
Am Montagabend landeten laut TAG24-Informationen bereits die Fußballspieler aus Madrid. Mit Bussen wurden sie in ihr Hotel in der Leipziger Innenstadt gebracht.
Fan Festival auf dem Markplatz ist bis Mittwoch geöffnet
Laut aktuellen Schätzungen könnten bis zu 20.000 Engländer in die Messestadt kommen. Auf spanischer Seite werden rund 10.000 Fans erwartet.
Am Finaltag haben beide Fanlager eigene Treffpunkte in der Stadt. Die Polizei ist auf Eventualitäten vorbereitet, rechnet aber prinzipiell mit einer friedlichen Atmosphäre.
Seit Montag ist das Fan-Festival auf dem Marktplatz geöffnet. Der Eintritt ist frei. Es gibt täglich ein buntes Bühnenprogramm mit Konzerten, einem Fußball-Kleinfeld, und wer möchte, kann auch ein Foto mit dem offiziellen Pokal machen.
Drumherum gibt es verschiedene Fußball-Challenges und besondere Spiele. Ehemalige Profis, wie der frühere Nationalspieler René Adler (41) oder der Spanier Gaizka Mendieta (51), kicken beispielsweise am Mittwoch um 13 Uhr gegen Teams mit Jugendlichen.
Zum Abschluss gibt es am Mittwochabend dann ein Public Viewing für alle, die es nicht ins Stadion geschafft haben. Bis zu 4000 Fans haben in dem Bereich Platz.
Titelfoto: Michael Strohmeyer