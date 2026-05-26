Ungewöhnlich viele Ankünfte: Wieso am Leipziger Flughafen diese Woche mehr Maschinen landen

Schkeuditz/Leipzig - Passagierflugzeuge, die aus Madrid oder London kommen, landen normalerweise eher selten am Flughafen Leipzig/Halle. Am Dienstag und Mittwoch stehen diese Verbindungen aber auffällig häufig auf der Flugtafel.

Eine Maschine aus Madrid hat am Montagabend die spanischen Fußballer in die Messestadt gebracht. © Michael Strohmeyer

Grund dafür ist das Conference League Finale 2026, das am Mittwochabend in Leipzig stattfindet.

Der englische Fußballverein Crystal Palace und das spanische Team Rayo Vallecano haben sich qualifiziert, und dieses Event wollen sich viele heimische Fans natürlich nicht entgehen lassen.

Bis zu 20 zusätzliche Passagierflüge täglich sollen bis zum Finale in Schkeuditz landen. Auf der Webseite des Flughafens wird deutlich, dass die meisten dieser Maschinen am Flughafen London Gatwick oder am Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas gestartet sind.

Am Montagabend landeten laut TAG24-Informationen bereits die Fußballspieler aus Madrid. Mit Bussen wurden sie in ihr Hotel in der Leipziger Innenstadt gebracht.