Hoffnungsschimmer für Therapien: Leipziger Forscher entdecken neue Zellen in Alzheimer-Gehirnen

Leipzig - Forscherinnen und Forschern der Universität Leipzig haben in Zusammenarbeit mit internationalen Einrichtungen eine bislang unbekannte Gruppe von Immunzellen im Hirngewebe von Alzheimer-Erkrankten entdeckt. Das hilft dabei, besser zu verstehen, welche Mechanismen für die Krankheit verantwortlich sind. Das teilte die Universität Leipzig mit.

Weltweit versuchen Forschende seit Jahren zu verstehen, wie Krankheiten wie Alzheimer entstehen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Im Fokus der Forschungen stehen sogenannte Mikrogliazellen. Das sind spezialisierte Abwehrzellen des Gehirns.

Seit Jahren vermutet man, dass sie eine Rolle bei der Entstehung und dem Fortschreiten von neurodegenerativen Erkrankungen wie der Alzheimer spielen.

Bei Tierversuchen hat man bereits festgestellt, dass Untergruppen dieser Zellen bei Krankheiten besonders aktiv sind. Das ließ sich bisher allerdings nicht genau auf das menschliche Gehirn übertragen.

Die Leipziger Wissenschaftler des Instituts für Anatomie haben jetzt untersucht, wo und in welchem Ausmaß diese besonderen Zellen in Gehirnen von Alzheimer-Erkrankten vorkommen.

Das Team hat dabei eine neue Mikroskopie-Technologie entwickelt, die erstmals speziell für das menschliche Gehirn optimiert wurde und auch Zellen identifizieren kann, die mit bisherigen Methoden übersehen wurden.