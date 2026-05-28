Hier kracht es schneller, als repariert werden kann: Ist das Leipzigs schwierigste Kreuzung?

Leipzig - An dieser durch eine Ampel geregelten Kreuzung in Mölkau kracht es immer häufiger. Dabei wird meist das am östlichen Gehweg errichtete Verkehrsschutzgeländer an der Engelsdorfer-/Paunsdorfer Straße in Mitleidenschaft gezogen - und zwar schneller, als es repariert werden kann.

Erst am 13. Mai wurde das Geländer augenscheinlich wieder repariert, auch wenn noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen waren. © Lutz Brose

Die Stadt Leipzig teilte dazu auf Anfrage mit, dass das Geländer in 2026 bereits dreimal beschädigt und für insgesamt 17.000 Euro repariert wurde, zuletzt am 13. Mai. Zu dem Zeitpunkt waren die Instandsetzungsarbeiten vom vorangegangenen Crash noch gar nicht abgeschlossen, da passierte es schon wieder.

Ortskundige meiden den unmittelbaren Bereich, daher kamen Personen wohl bislang nicht zu Schaden.

"Die Verkehrssituation ist unverändert, die Ursachen für die wiederholten Schäden am Verkehrsgeländer lassen sich somit auch für uns nicht schlüssig nachvollziehen", so eine Sprecherin der Stadt.

Das Problem ist jedoch hinlänglich bekannt und der Bereich im Programm der "Mobilitätsstrategie 2030".