Hier kracht es schneller, als repariert werden kann: Ist das Leipzigs schwierigste Kreuzung?

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Vor zwei Wochen hat die Stadt Leipzig ein Geländer in Mölkau saniert. Jetzt kam es schon wieder zum nächsten Unfall. Ist das Leipzigs schwierigste Kreuzung?

Von Lutz Brose

Leipzig - An dieser durch eine Ampel geregelten Kreuzung in Mölkau kracht es immer häufiger. Dabei wird meist das am östlichen Gehweg errichtete Verkehrsschutzgeländer an der Engelsdorfer-/Paunsdorfer Straße in Mitleidenschaft gezogen - und zwar schneller, als es repariert werden kann.

Erst am 13. Mai wurde das Geländer augenscheinlich wieder repariert, auch wenn noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen waren.
Erst am 13. Mai wurde das Geländer augenscheinlich wieder repariert, auch wenn noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen waren.  © Lutz Brose

Die Stadt Leipzig teilte dazu auf Anfrage mit, dass das Geländer in 2026 bereits dreimal beschädigt und für insgesamt 17.000 Euro repariert wurde, zuletzt am 13. Mai. Zu dem Zeitpunkt waren die Instandsetzungsarbeiten vom vorangegangenen Crash noch gar nicht abgeschlossen, da passierte es schon wieder.

Ortskundige meiden den unmittelbaren Bereich, daher kamen Personen wohl bislang nicht zu Schaden.

"Die Verkehrssituation ist unverändert, die Ursachen für die wiederholten Schäden am Verkehrsgeländer lassen sich somit auch für uns nicht schlüssig nachvollziehen", so eine Sprecherin der Stadt.

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Das Problem ist jedoch hinlänglich bekannt und der Bereich im Programm der "Mobilitätsstrategie 2030".

Nur wenige Stunden später war das Geländer schon wieder beschädigt.
Nur wenige Stunden später war das Geländer schon wieder beschädigt.  © Lutz Brose
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Schnelle Änderungen sind aus verschiedenen Gründen nicht in Sicht

Selbst die Stadt kann nicht schlüssig nachvollziehen, wieso es so häufig zu Unfällen kommt.
Selbst die Stadt kann nicht schlüssig nachvollziehen, wieso es so häufig zu Unfällen kommt.  © Lutz Brose

Eine rasche Entschärfung der Situation ist aber nicht möglich. Ausführungen der Stadt zufolge ist die Aufweitung der Kurvenradien am Knoten Paunsdorfer/Engelsdorfer Straße Bestandteil der Straßenplanung "Engelsdorfer Straße von Paunsdorfer Straße bis in Höhe Bergfriedhof".

Die Straßenplanung folgt zudem vorgegebenen Verfahren. Es benötigt Genehmigungen, Versorgungsämter und Fachämter müssen koordiniert werden und die erforderlichen Ausschreibungszeiten benötigen Vorlauf.

"Die Maßnahme ist zudem in den einzelnen Haushaltsjahren durch finanzielle Mittel hinterlegt. Außerplanmäßige Budgets stehen in der aktuellen Haushaltssituation nicht zur Verfügung, sodass das Vorverlegen weder zeitlich noch finanziell möglich ist", erklärte die Stadtsprecherin weiter.

Titelfoto: Bildmontage: Lutz Brose

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