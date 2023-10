Halbmarathon, Musikstars, Feuershow: Mit diesen Tipps trotzt Ihr heute der Kälte

Leipzig - Der Herbst ist so richtig in Deutschland angekommen. Das heißt aber nicht, dass man im schönen Leipzig nicht trotzdem viel erleben kann. TAG24 gibt Euch für den heutigen Sonntag ein paar Tipps mit auf den Weg.

Probstheida - Sportlich wird es gleich ab dem Morgen beim "Leipzig Run" im Südosten der Stadt. "Laufe von historischer Stelle, dem Völkerschlachtdenkmal Leipzig, über die ehemaligen Gefechtsfelder der Völkerschlacht von 1813", kündigt der Veranstalter an. Wer sich spontan noch anmelden will, kann das ab 7.30 Uhr im Meldebüro vor Ort tun. Wer es lieber ruhiger angehen lässt, kann sich an die Strecke stellen und anfeuern.

Der Halbmarathon startet um 10 Uhr, der Zehn-Kilometer-Lauf eine Viertelstunde später. Auch für Kids gibt es Wettbewerbe. Alle Infos findet Ihr auf der Webseite des Veranstalters.