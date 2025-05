Jede zweite Frau mit Behinderung erlebt Gewalt: Leipziger Verein gibt Opfern eine Stimme

Am europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung gab es am Montag auch in Leipzig-Connewitz eine Aktion.

Von Anke Brod Leipzig - Am europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung gab es am Montag auch in Leipzig-Connewitz eine Aktion. Vor der Wiedebach-Passage informierte der Verein "Bellis" über seine Arbeit.

Unter anderem Mitarbeiterin Ella setzt sich für das wichtige Thema ein. © Anke Brod Unter dem Motto: "Wir lassen Gewalt abblitzen!" machte das Team darauf aufmerksam, dass jede zweite Frau mit Behinderung von massiver Gewalt betroffen sei, meist im nahen Umfeld. Betroffene machen derartige schlimme Erfahrungen demnach vielfach zu Hause oder in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Obwohl die meisten Fachkräfte in den Einrichtungen hochprofessionell arbeiten, komme es auch hier zu entsprechenden Übergriffen. Leipzig Lokal Ob Ruhe im Grünen oder Party beim Festival: Das geht diese Woche in Leipzig Am Infostand in Connewitz sagte Doreen Graupner (47) zu TAG24: "Unser Schwerpunkt liegt bei sexualisierter Gewalt und Grenzverletzungen." Angesprochen seien natürlich alle Opfergruppen, neben Frauen etwa queere Menschen oder auch Männer. Wobei allerdings überwiegend Frauen betroffen seien. Nach individuellen Akut-Beratungen vermittelt das Bellis-Team, bestehend aus fünf psychologischen Kräften, einer Rechtsmedizinerin sowie drei Sozialarbeitern, den Betroffenen weiterführende Hilfen. "Wir bieten zum Beispiel aber auch psychosoziale Prozessbegleitung an", so Graupner. Den Verein Bellis gibt es in der Messestadt seit 2019. Der Name lehnt sich an das heilende Gänseblümchen an, wissenschaftliche Bezeichnung: bellis perennis.

Gewaltschutzkonzept seit 2021