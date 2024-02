Happy Birthday - nur alle vier Jahre! So viele Leipziger haben am 29. Februar Geburtstag

Leipzig - Da kann am heutigen Donnerstag gleich vierfach gefeiert werden: 408 Leipzigerinnen und Leipziger haben am 29. Februar - und damit an einem Schalttag - Geburtstag.

408 Leipzigerinnen und Leipziger feiern am heutigen Donnerstag, dem 29. Februar, einen ganz besonderen Geburtstag. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

"Laut kalendarischer Wahrscheinlichkeit - in einen 400-Jahres-Zyklus sind 97 Schalttage eingetaktet - wären bei den insgesamt 628.718 Leipziger Einwohnern genau 417 Jubilare mit Geburtstag an einem 29. Februar zu erwarten", teilte die Stadt Leipzig anlässlich des besonderen Datums mit.

Nur knapp vorbei: Ende 2023 seien 210 Frauen und 198 Männer mit diesem speziellen Ehrentag als in Leipzig wohnhaft gemeldet gewesen - 376 mit deutscher Staatsangehörigkeit, 32 mit einer anderen Nationalität.

Davon seien 38 Jubilare 1988 geboren - mehr als in allen anderen Jahren. Leipzigs ältestes Schaltjahrkind sei bereits im Jahr 1932 zur Welt gekommen.

Übrigens: Selbst gewählte Jubiläen am 29. Februar gebe es ebenfalls - nämlich in Form von Hochzeitstagen. So lebten den Angaben nach am letzten Tag des vergangenen Jahres 93 Schalttags-"Ja-Sager" in der Messestadt.

"Die meisten davon (24) sind am 29. Februar 2020 den Bund der Ehe eingegangen und feiern in diesem Jahr 'erstmals' ihren besonderen Hochzeitstag", hieß es weiter.