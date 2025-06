Nach Magdeburg-Anschlag: Leipzig verschärft Sicherheit beim Stadtfest

Leipzig - Wer in den vergangenen Tagen in der Leipziger Innenstadt unterwegs war, wird an vielen zentralen Stellen Poller und Sicherheitssperrungen bemerkt haben. Dahinter versteckt sich ein neues Konzept für mehr Sicherheit.

Das Ordnungsamt möchte mit den Absperrungen Anschlägen und Amokfahrten vorbeugen. © Lutz Brose

Wie ein Sprecher der Stadt Leipzig auf TAG24-Anfrage bestätigte, hat das Ordnungsamt in diesem Jahr ein gesondertes Konzept zur Absicherung von Veranstaltungen, wie dem Turnfest vom vergangenem Wochenende oder dem bevorstehenden Stadtfest, aufgestellt.

"Dies beinhaltet die Aufstellung physischer Sperren zur Absicherung der Veranstaltungen", erklärte Pressesprecher David Quosdorf. Das Konzept sei außerdem umfangreicher als in den vergangenen Jahren.

Das Ordnungsamt reagiert damit auf die Geschehnisse in Deutschland in den vergangenen Monaten. Wie Quosdorf bestätigte, wurde der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024, der Anschlag auf einen ver.di-Demonstrationszug am 13. Februar 2025 in München und die Amokfahrt eines Mannes in Mannheim am 3. März 2025 in die Planung des neuen Konzepts mit einbezogen.

"Die allgemeine Einschätzung der Gefährdungslage hat sich dabei nicht konkret verschärft. Die Polizei spricht von einer erhöhten abstrakten Gefährdungslage", bestätigte der Pressesprecher und fügte hinzu, dass ähnliche Taten im Moment nicht ausgeschlossen werden können.