Rolex und Gucci lassen grüßen! Dieser Juwelier bringt noch mehr Luxus in Leipzigs City

Leipzig - In dem seit Langem verwaisten Laden an der Grimmaischen Straße, Ecke Naschmarkt zieht wieder Leben ein!

Mit "Rüschenbeck" zieht ein neuer Juwelier in die Leipziger Innenstadt. © Lutz Brose

Die Räumlichkeiten wurden in den vergangenen Monaten für Juwelier "Rüschenbeck" grundhaft ausgebaut.

Das Familienunternehmen aus Düsseldorf bietet bislang an über 25 Standorten in Deutschland und Österreich ein exklusives Sortiment mit nahezu allen großen Marken aus dem Schmuck- und Uhrenbereich an.

Die Standorte befinden sich ausschließlich in Top-Lagen wie in der Königsallee in Düsseldorf, der Börsenstraße in Frankfurt/Main oder im Herzen vom Tiroler Nobel-Skiort Kitzbühel. Mit der Eröffnung einer Filiale in Leipzig ist Rüschenbeck erstmals in der über 120-jährigen Firmengeschichte im Osten präsent. Selbst Berlin ist noch ein weißer Fleck auf deren "Unternehmen-Landkarte".

Was zieht also Rüschenbeck, die zur Riege der europäischen Top-Juweliere gehören, nach Leipzig? Die Stadt gehört bekanntlich nicht zu den kaufkraftstärksten Orten und ist schon mit namhaften und lokalen Mitbewerbern gut aufgestellt.