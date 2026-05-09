09.05.2026 08:37 Hass im Netz: Student Dalyan wird angefeindet, weil er einen Abi-Schnitt von 0,7 hat

Wer im Netz unterwegs ist, läuft Gefahr gewaltverherrlichende Kommentare zu bekommen. Ein junger Mann aus Niedersachsen setzt dagegen ein Zeichen.

Von Elmar Stephan Leipzig/Osnabrück - Abitur mit einem Durchschnitt von 0,7: Dazu kann man eigentlich nur gratulieren. Aber im Netz gelten andere Regeln. Diese Erfahrung musste Dalyan Unland (20) in den vergangenen zwei Jahren machen: Ihn erreichten zahlreiche Hasskommentare mit rassistischen oder sexistischen Inhalten. Und das nur, weil der aus dem Osnabrücker Land stammende junge Mann so einen herausragenden Abi-Schnitt hingelegt hat.

Dalyan Unland (20) wird rassistisch beleidigt, weil er ein richtig gutes Abitur geschrieben hat. © Hendrik Schmidt/dpa Das ging ganz schnell, wie sich der heute 20-Jährige erinnert, der in Leipzig Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaften studiert. Eine kurze Notiz auf einem Instagram-Account mit acht Millionen Followern machte fix die Runde in Deutschland. Zwar sei die große Mehrheit der Kommentare freundlich gewesen. Aber es habe auch unfreundliche und sogar hasserfüllte Beiträge gegeben. Einige hätten Bezug auf seinen Familienhintergrund genommen. Seine Mutter gab im Radio einen O-Ton, in dem sie erzählte, dass sie das Kind türkischer Migranten sei. Dazu habe es rassistische Kommentare gegeben, von "Und so etwas mit so einem Namen" bis hin zu "Ausländer bleibt Ausländer, sofort abschieben!". Leipzig Lokal Nach Amokfahrt in Leipzig: Stadt und RB Leipzig setzen Zeichen der Trauer In einem anderen Kommentar sei behauptet worden, dass er illegal über die Landesgrenzen gekommen sei und er nicht in dieses Land gehöre. Für Unland, der eigenen Angaben zufolge vorher noch nie rassistisch beleidigt wurde, war das eine neue und überraschende Erfahrung. In den Kommentaren sei seine Person auf einen Migrationshintergrund reduziert worden. "Das ist faktisch total falsch. Meine Mutter ist auch schon in Deutschland geboren, genauso wie ich, insofern bin ich deutscher Staatsbürger in zweiter Generation."

Dalyan bekommt Unterstützung von Anwalt

Krank: Erwachsene Menschen behaupten im Netz, sein gutes Abi hätte er nur wegen der sexuellen Befriedigung seiner Lehrer. © Armin Weigel/dpa Er sei vor allem perplex gewesen, erzählt der Student. Diese Kommentare hätten schließlich nichts mit seiner tatsächlichen Persönlichkeit zu tun. Aber kurz darauf habe er Tatendrang verspürt - er wollte sich wehren. Von den Hasskommentaren erfuhr ein Bekannter von Unland, der Rechtsanwalt Thomas Pilling. Er bot dem Abiturienten juristische Hilfe an. Zusammen suchten sie unter Hunderten fünf Kommentare heraus, die aus Pillings Sicht strafbar waren, und zeigten sie bei der Staatsanwaltschaft an. Nur bei zweien davon konnten Pilling zufolge die Klarnamen ermittelt werden. Bei einem der beiden Kommentare sah die Staatsanwaltschaft dann letztlich nur einen ironischen oder sarkastischen Kommentar, der nicht verfolgt wurde. Leipzig Lokal Leipzigs OB Jung bei Gedenkandacht: "Können unsere Städte nicht zu Festungen umbauen" Nur in einem Fall wurde nach Angaben des Anwalts ein Strafbefehl verhängt, der inzwischen rechtskräftig ist. In diesem Kommentar wurde die Behauptung aufgestellt, dass Unland sein gutes Abi wegen der sexuellen Befriedigung seiner Lehrer erhalten habe. Der Urheber dieses Kommentars sei den Akten zufolge Anfang 40, habe eine gehobene Leitungsfunktion in einem Unternehmen und sei ukrainischer Staatsbürger. "Und dann haut der so etwas gegen einen 17 Jahre alten Jugendlichen raus, auf einer Plattform, die acht Millionen Follower hat", so Pilling. Eine Entschuldigung habe Unland bislang nicht bekommen.

Deine täglichen News aus Leipzig Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Projekt gegen Hate Speech