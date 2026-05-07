Leipziger Kita ist Mekka für kleine Forscher: Hier zählt das Experiment!

Leipzig - Fröhliche Kinderstimmen und viel Gewusel: Schon von weitem konnte man Mittwochnachmittag merken, dass im Garten der Kita "Fuchsbau" im Leipziger Stadtteil Probstheida offenbar der Bär steppte! Rund 200 Kinder begingen dort mit ihren Eltern und Betreuern das beliebte Familien-Forscher-Fest.

In der Kita "Fuchsbau" war am Mittwoch mächtig viel los! Kinder, Eltern und Betreuer begingen dort das beliebte Familien-Forscher-Fest. © Anke Brod

Die vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) im Kreisverband Leipzig-Land betriebene Kindertagesstätte an der Russenstraße 135 nennt sich "Haus der kleinen Forscher". Der Ort wird seit 15 Jahren regelmäßig von der Bundesstiftung "Kinder forschen" dafür zertifiziert. Für 2026 haben sich die Kids mit ihren Erzieherinnen dem Thema „Kunst, Musik und Tanz“ verschrieben.

Wie Einrichtungsleiterin Katja Stiller (52) beim Besuch von TAG24 vor Ort erklärte, durften die kleinen Entdecker etwa mit Körperteilen wie Fuß, Unterarm oder Bauch malen, um die Materie Fingermalfarbe zu erkunden.

Wichtig sei das Experimentieren, so Stiller weiter. Die Eltern wunderten sich, dass der Nachwuchs mit "keinem richtigen Bild" nach Hause käme. "Fragt man die Kinder, erzählen sie aber sehr genau, was sie in ihren Werken sehen", berichtete die Erzieherin.

Die Wahrnehmung der kleinen Abstrakt-Künstler zählt demnach, nicht vorgefertigte Erwachsenenmeinung! In diesem Sinne verewigten die Kleinen beim Fest bei Hardrock- oder Klassiktönen auch ihre musikalische Stimmung auf Papier.