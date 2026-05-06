Vom Lokschuppen bis zum Grassi: 16. Museumsnacht lockt wieder mit vielen Highlights

Leipzig/Halle - Wer die Nacht zum Tag machen will, bekommt bei der Museumsnacht Konzerte, Filme und Gratis-Nahverkehr – und Kids zahlen keinen Cent!

Am Samstag findet in Halle und Leipzig die bereits 16. Museumsnacht statt. Unter anderem dabei: der historische Lokschuppen der Saalestadt. © Heiko Rebsch/dpa

Museen und Galerien in Leipzig und Halle öffnen am Samstagabend bis Mitternacht ihre Türen. Die 16. Museumsnacht steht in diesem Jahr unter dem Motto "Nachtgestalten", teilen beide Städte mit.

Insgesamt 90 Kultureinrichtungen beteiligen sich daran. Geplant sind Mitmachaktionen, Filmvorführungen, Konzerte und Performances. Die Museumsnacht beginnt um 18 Uhr.

Zu den öffnenden Häusern gehören etablierte Orte wie das Grassi-Museum in Leipzig oder das Planetarium in Halle. Erstmals seit sechs Jahren öffnet die Kunsthalle der Sparkasse Leipzig ihre Türen, heißt es weiter.

Im DB Museum in Halle öffnet der historische Lokschuppen mit historischen Fahrzeugen und Modellbahnen.