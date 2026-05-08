Plötzlich wieder da: Luxus-Klo im Lene-Voigt-Park sorgt für Aufsehen

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Unverhofft kommt oft. Nachdem die Sanitäranlage im Lene-Voigt-Park abgebaut wurde, ist dort nun wieder eine öffentliche Toilette zu finden. Und was für eine.

Von Lutz Brose

Leipzig - Unverhofft kommt oft. Nachdem die Sanitäranlage im Lene-Voigt-Park abgebaut wurde, ist dort nun wieder eine öffentliche Toilette zu finden. Und was für eine.

Die Außenansicht der neuen Toilette im Lene-Voigt-Park.
Die Außenansicht der neuen Toilette im Lene-Voigt-Park.  © Lutz Brose

Seit November 2023 konnte jedermann in dem beliebten Park seinen dringenden Bedürfnissen nachgehen. Im Auftrag der Stadt wurden im Rahmen eines Projektes ursprünglich zwei barrierearme Toiletten aufgestellt.

Nach regulärem Auslaufen des Vertrages über die Anmietung der letzten Sanitäranlage einschließlich der vollumfänglichen Bewirtschaftung für das Jahr 2025 wurde diese an Silvester abgebaut.

Wegen der hohen Nachfrage von bis zu 4000 monatlichen "Sitzungen" war bis zur Umsetzung des geplanten Toiletten-Konzeptes beabsichtigt, zum 1. März 2026 erneut eine semi-stationäre Trockentrenntoilette mit mindestens barrierefreier Ausstattung im Lene-Voigt-Park bereitzustellen. Daraus wurde bekanntlich nichts.

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Umso größer die Freude, dass jetzt wieder eine Toilette zur Verfügung steht. Bei der Anlage handelt es sich um den Typ "Libre DIN", quasi das Meisterstück der Firma Finizio aus dem brandenburgischen Eberswalde.

Diese Toilettenkabine ist barrierefrei und durch ein Unisexurina genderneutral. Außen sowie innen wirkt das Klo beinahe anmutend.

So sieht das Toiletten-Häuschen von innen aus.
So sieht das Toiletten-Häuschen von innen aus.  © Lutz Brose
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Ausstattung überzeugt auf ganzer Linie

Parkbesucher dürften sich sehr über die Wiedereinführung einer Toilette freuen.
Parkbesucher dürften sich sehr über die Wiedereinführung einer Toilette freuen.  © Lutz Brose

Zudem scheint es perfekt ausgestattet. Neu sind unter anderem Handwaschbecken mit Seifenspender und Luftrockner, elektrischer Abluftventilator sowie ein Notrufsystem.

Eine Solaranlage auf dem Dach mit Lithium-Ionen Batterien speichert den Strom.

Die neue Anlage im Lene-Voigt-Park scheint die erste Errichtung und Inbetriebnahme von insgesamt 16 Sanitäranlagen (12 Trockentrenntoiletten, drei Freilufturinale sowie eine "Toilette für Alle") auf Grundlage eines Beschlusses der Ratsversammlung zu sein.

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Die Stadt war am Donnerstagnachmittag für eine Anfrage nicht mehr zu erreichen. 

Titelfoto: Lutz Brose

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