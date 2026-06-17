Zehntausende Menschen rennen durch Leipzig: Diese Straßen sind am Mittwoch dicht

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Der Leipziger Firmenlauf sorgt für mehrere gesperrte Straßen und Einschränkungen in der Stadt. Wir sagen Euch, wo Ihr nicht mehr langkommt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Der "schnelleStelle.de Firmenlauf 2026" mobilisiert jedes Jahr zahlreiche Leipzigerinnen und Leipziger und dafür müssen einige Straßen gesperrt werden. Auch am Mittwoch kommt es wieder zu Einschränkungen.

Im Durchschnitt machen mehr als 20.000 Menschen beim Firmenlauf mit. (Archivfoto)
Im Durchschnitt machen mehr als 20.000 Menschen beim Firmenlauf mit. (Archivfoto)  © Screenshot/Instagram/@firmenlaufleipzig

Der Startbereich befindet sich auf der Festwiese und der Zielbereich auf dem Gelände der Red Bull Arena. Die Laufstrecke führt dann über den Fuß- und Radweg am Elsterbecken in Richtung Norden über Am Sportforum, Friedrich-Ebert-Straße, Jahnallee und wieder zurück zum Zieleinlauf.

Entlang dieser Strecke gelten auf der Straße Am Sportforum am Mittwoch Halteverbote. Das teilte die Stadt Leipzig am Montag mit.

Ab 15 Uhr werden Sperrungen entlang der Laufstrecke aufgebaut. Bis circa 23 Uhr wird die Straße zwischen der Jahnallee und dem Kreisverkehr Leutzscher Allee für den Verkehr gesperrt sein.

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Zur selben Zeit wird die Hans-Driesch-Straße/Am Sportforum zwischen der Friesenstraße und der Leutzscher Allee stadteinwärts gesperrt.

Es wird eine Umleitung eingerichtet, die stadteinwärts ab Leutzsch über Rückmarsdorfer Straße, Paul-Langheinrich-Straße, Ludwig-Hupfeld-Straße, Georg-Schwarz-Straße, Am Ritterschlösschen, Gustav-Esche-Straße, Rittergutsstraße, Friedrich-Bosse-Straße, Toskastraße, Georg-Schumann-Straße, Breitenfelder Straße, Möckernsche Straße, Menckestraße, Platnerstraße und die Waldstraße führt.

Die Straßenbahnen fahren normal

Diese Strecke laufen die Teams am Mittwoch.
Diese Strecke laufen die Teams am Mittwoch.  © Firmenlauf Leipzig

Stadteinwärts in Richtung Grünau verläuft die Umleitung über die Lützner Straße, Brünner Straße, Antonienstraße und in Lindenau über die Lützner Straße und Zschochersche Straße, danach über die Rödelstraße und den Schleußiger Weg.

Auch für Radfahrer wird eine Umleitung über die Landauer Brücke, den Cottaweg und die Jahnallee eingerichtet.

Die Einschränkungen betreffen nicht die öffentlichen Verkehrsmittel. Deswegen empfiehlt die Stadt allen Teilnehmenden, mit den Öffis anzureisen.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@firmenlaufleipzig

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