Crystal, Haschisch, Amphetamine: Teenie-Dealer (17) in Leipzig geschnappt

Leipzig - Im Zuge eines Schwerpunkteinsatzes gelang es der Polizei, in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs einen mutmaßlichen Drogenhändler zu stellen.

Im Bereich des Schwanenteichs war der 17-Jährige als verdächtig aufgefallen. © Jan Woitas/dpa

Gegen 18.30 Uhr am Freitagabend war der 17-Jährige den Beamten im Bereich des Schwanenteichs als verdächtig aufgefallen. Doch gerade als sie ihn kontrollieren wollten, ergriff er die Flucht und warf dabei seine Jacke weg.

Nach einer kurzen Verfolgung fassten die Polizisten den Teenager. Zudem stellten sie den Grund für das eilige Wegwerfen seiner Jacke fest:

"In der zurückgelassenen Jacke fanden die Beamten mehrere betäubungsmittelverdächtige Substanzen. Dabei handelte es sich unter anderem um Marihuana, Crystal Meth, Haschisch und Amphetamin", schilderte die Bundespolizei.

Die Einsatzkräfte brachten den Jugendlichen zu einer Dienststelle. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde zudem eine Durchsuchung seiner Wohnung durchgeführt, bei der man Handys und Bargeld fand. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmittel dauern an.