Havarie im Leipziger Südosten: Gasleitung bei Bauarbeiten erwischt

Leipzig - Bei Bauarbeiten im Leipziger Südosten ist Dienstagmittag eine Gasleitung beschädigt worden.

Bei Bauarbeiten im Richard-Springer-Weg in Leipzig-Holzhausen ist am Dienstag eine Gasleitung beschädigt worden. © Christian Grube

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 mitteilte, erhielten diese gegen 12 Uhr Meldung über den Vorfall.

"Bauarbeiter hatten bei ihrer Arbeit eine Gasleitung beschädigt", so der Sprecher.

Feuerwehren aus gleich mehreren Wachen eilten zum Ort des Geschehens, der sich im Richard-Springer-Weg in Holzhausen befand.

Eine Evakuierung war laut Polizei jedoch nicht notwendig.