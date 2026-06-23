Havarie im Leipziger Südosten: Gasleitung bei Bauarbeiten erwischt

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Bei Bauarbeiten im Leipziger Südosten ist Dienstagmittag eine Gasleitung beschädigt worden.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Bei Bauarbeiten im Leipziger Südosten ist Dienstagmittag eine Gasleitung beschädigt worden.

Bei Bauarbeiten im Richard-Springer-Weg in Leipzig-Holzhausen ist am Dienstag eine Gasleitung beschädigt worden.
Bei Bauarbeiten im Richard-Springer-Weg in Leipzig-Holzhausen ist am Dienstag eine Gasleitung beschädigt worden.  © Christian Grube

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 mitteilte, erhielten diese gegen 12 Uhr Meldung über den Vorfall.

"Bauarbeiter hatten bei ihrer Arbeit eine Gasleitung beschädigt", so der Sprecher.

Feuerwehren aus gleich mehreren Wachen eilten zum Ort des Geschehens, der sich im Richard-Springer-Weg in Holzhausen befand.

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Eine Evakuierung war laut Polizei jedoch nicht notwendig.

Feuerwehr und Polizei eilten zum Ort des Geschehens. Eine Evakuierung war laut Polizei nicht notwendig.
Feuerwehr und Polizei eilten zum Ort des Geschehens. Eine Evakuierung war laut Polizei nicht notwendig.  © Christian Grube
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Wie der Sprecher der Rettungsleitstelle weiter mitteilte, wurde die Leitung durch den Energieversorger vorübergehend abgestellt. Wann die Leitung wieder genutzt werden kann, blieb zunächst unklar.

Titelfoto: Christian Grube

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