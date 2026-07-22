Havarie in Leipzig: Hauptverkehrsader im Zentrum-West gesperrt

Leipzig - Autofahrer und ÖPNV-Nutzer brauchen seit Mittwochmorgen Geduld im Leipziger Zentrum-West: Wegen eines Rohrschadens musste die Käthe-Kollwitz-Straße stadteinwärts gesperrt werden.

In der Käthe-Kollwitz-Straße in Leipzig hat ein Rohrschaden den Verkehr teilweise lahmgelegt. (Archivbild) © News5 / Grube

Der Schaden an einer Trinkwasserleitung auf Höhe der Käthe-Kollwitz-Straße 81 ist laut dem Entstörungsdienst der Leipziger Wasserwerke seit circa 2.30 Uhr bekannt.

Die Sperrung ist in Höhe der Marschnerstraße notwendig, wie die Stadt am Morgen mitteilte.

Von den Einschränkungen im Verkehr sind nicht nur Autofahrer, sondern auch der ÖPNV betroffen. Die Straßenbahnlinien 1, 2 und 39 fahren mit Umleitung über Angerbrücke und Waldplatz zum Westplatz. Die Haltestellen Alte Straße, Nonnenstraße und Marschnerstraße können demnach nicht bedient werden.

Die Reparaturarbeiten sind im vollen Gange. Betroffen ist allerdings auch die Trinkwasserversorgung in diesem Bereich. Ein Wasserwagen stehe jedoch bereit, so die Wasserwerke.