Mehr Fahrgäste, weniger Gewinne: Leipziger Gruppe baut trotzdem weiter aus

Leipzig - Mehr Fahrgäste als seit Jahrzehnten, Rekordinvestitionen in Busse, Bahnen und Fernwärme: Trotzdem verdient die Leipziger Gruppe weniger als im Vorjahr. Wie passt das zusammen?

Die Anzahl der Fahrgäste ist 2025 nochmals angestiegen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Vor allem die herausfordernde wirtschaftliche und politische Lage habe dem Unternehmen zugesetzt. Trotzdem investierte es 2025 insgesamt 374 Millionen Euro, erklärte die Leipziger Gruppe in ihrer Bilanz.

94,1 Millionen davon wurden genutzt, um den ÖPNV zu finanzieren, welcher seinen Rekord in Bezug auf die Fahrgastzahlen erneut toppen konnte. Diese seien auf 171,2 Millionen gestiegen - 4,3 Millionen mehr als im Jahr 2024. Somit sind die Zahlen so hoch wie zuletzt in den frühen 1990er-Jahren.

Bei ihren Gewinnen verzeichnete die Leipziger Gruppe jedoch trotzdem einen deutlichen Rückgang. Während diese im Jahr 2024 noch bei 39,2 Millionen lagen, sind es 2025 noch 32,7 Millionen Euro.

Trotzdem konzentriere man sich auf das Positive und davon gibt es einiges zu verzeichnen, zum Beispiel steigende Mitarbeiterzahlen und Millionen-Investitionen in neue Elektrobusse und die Modernisierung des Straßenbahnnetzes.

Die Leipziger Stadtwerke bauten Photovoltaikflächen und Ladeinfrastruktur weiter aus und der Ausbau des Klärwerks Rosental hat begonnen.