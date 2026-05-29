Hier gibt's das 1-Euro-Ticket! Eisenbahnverein in Leipzig lockt zum Karriere- und Kindertag

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Der Job des Lokführers gilt als krisensicher und abwechslungsreich. Um das aufzuzeigen, lädt der Verein der Parkeisenbahn Auensee am Samstag zum Karrieretag.

Von Lutz Brose

Leipzig - Die Zeiten, in denen fast jedes Kind Lokführer werden wollte, sind längst vorbei. Dabei gilt der Job als krisensicher, ist abwechslungsreich und bietet eine hohe Verantwortung. Um das aufzuzeigen, lädt der Verein der "Parkeisenbahn Auensee" in Leipzig erstmals am Samstag zum Karrieretag ein.

Alle Mann einsteigen! Mit der Akku-Lok der "Parkeisenbahn Auensee" können Kinder und Jugendliche zum Kindertag bereits ab einem Euro eine Runde um den See drehen.
Alle Mann einsteigen! Mit der Akku-Lok der "Parkeisenbahn Auensee" können Kinder und Jugendliche zum Kindertag bereits ab einem Euro eine Runde um den See drehen.  © Lutz Brose

Dabei gibt es am Bahnhof an der Gustav-Esche-Straße die Gelegenheit, direkt mit namhaften Unternehmen aus der Bahn- und Infrastrukturbranche ins Gespräch zu kommen sowie spannende Einblicke und Informationen über Einstiegsmöglichkeiten, Praktika und Jobangebote zu erhalten.

Wem das alles noch eine Nummer zu groß ist, kann zuvor bei der "kleinen" Eisenbahn einsteigen. Denn die Parkeisenbahner suchen noch Mitstreiter, die mindestens neun Jahre alt sind und ein spannendes Hobby mit Verantwortung suchen.

Während die Politik derzeit am Deutschlandticket feilt, gibt's am Montag bei der Parkeisenbahn das 1-Euro-Ticket!

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Zum Kindertag können nämlich alle Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr zu dem moderaten Preis ihre Runde um den Auensee drehen.

Am Wochenende lädt der Verein zudem zum Karriere-Tag ein.
Am Wochenende lädt der Verein zudem zum Karriere-Tag ein.  © Lutz Brose
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Zum Einsatz kommt die Akku-Lok. Weitere Infos zu den Events sind ausführlich auf der Website der "Parkeisenbahn Auensee" zu finden. 

Titelfoto: Lutz Brose

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