Upgrade in Leipzig: So werden unsere Busse und Bahnen schneller

Leipzig - Satte Summe! Über 1,1 Millionen Euro Förderung haben die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) bekommen, um Ampeln zu erneuern. So sollen Busse und Straßenbahnen künftig schneller und zuverlässiger unterwegs sein.

Am heutigen Freitag übergab der Freistaat Sachsen die Fördermittel an die LVB. © Jan Kaefer

Das Ziel sei, vor allem die Ampeln an den stark befahrenen und von Trams genutzten Straßen umzubauen. "Mit intelligenter Ampelsteuerung kommen Busse und Bahnen besser durch den Stadtverkehr", erklärt Infrastruktur-Staatssekretär Sören Trillenberg (49).

Die Europäische Union und der Freistaat Sachsen übernehmen insgesamt 75 Prozent der Kosten für das Projekt.

Bis Ende 2028 sollen viele Ampeln so modernisiert werden, dass sie erkennen, wann eine Straßenbahn oder ein Bus kommt und dann schneller auf Grün schalten.

Für die Passagiere bedeutet das weniger Wartezeit. Aber auch ein geringerer Energieverbrauch und kürzere Fahrzeiten sollen die Folge sein.

In den vergangenen Jahren wurden bereits 25 Ampeln modernisiert. "Diese liefern Echtzeitdaten und sind in der Lage, die aktuelle Fahrplanlage von Bussen und Straßenbahnen zu berücksichtigen", so Holger Flache von den LVB.

Besonders viel befahrene Straßen wie die Prager Straße oder die Könneritzstraße sollen davon profitieren.