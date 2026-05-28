Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem – Leipzig bekommt die Außenstelle der Außenstelle

Leipzig - Sie ist das ewige Gedächtnis des Holocaust: Die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Jetzt wird sie in Deutschland ihre erste Außenstelle außerhalb Israels bekommen. Im monatelangen Standort-Auswahlverfahren ging München als Sieger hervor – doch auch Sachsen bekommt ein Stück vom Kuchen ab.

Die Halle der Namen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem – hier wird die nationalsozialistische Judenvernichtung anhand von Bildern und persönlichen Geschichten dokumentiert. © imago/imagebroker

Die Stadt München wird Hauptstandort des neuen Bildungszentrums von Yad Vashem in Deutschland, das gab die Gedenkstätte in Jerusalem bekannt. Neben Bayern hatten sich auch Sachsen und Nordrhein-Westfalen beworben. In Leipzig, so die hiesigen Pläne, sollte das alte Naturkundemuseum zum Holocaust-Gedenk- und Bildungsort werden.

Das hat nun nicht geklappt. Doch Leipzig bekommt als "Trostpflaster" eine Außenstelle der Außenstelle. Diese kleinere Einrichtung soll interaktive Lernräume etablieren und ihre Angebote vor allem an Pädagogen und junge Menschen in der Region und in den Nachbarländern richten, teilte die Gedenkstätte mit.

Geplant ist demnach, das "Yad Vashem Educational Center" in das jüdische Kultur- und Begegnungszentrum Ariowitsch-Haus zu integrieren.

Dessen Direktor, Küf Kaufmann (79), reagierte hocherfreut: "Die Ernennung des Ariowitsch-Hauses zum Partner des geplanten Yad-Vashem-Bildungszentrums in München ist ein herausragendes Zeichen von tiefem Vertrauen. Wir, die Israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig, sehen darin eine Anerkennung unserer langjährigen Arbeit zur Bewahrung der Erinnerung, der historischen Verantwortung und der jüdischen Kultur."