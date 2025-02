16.02.2025 14:13 Honecker auf Plakaten: Mischt der DDR-Staatschef im Wahlkampf mit?

Von Lutz Brose Leipzig - Prominenter Politiker an prominenter Stelle! Neben "echten" Wahlplakaten blickt auch der 1994 verstorbene Erich Honecker auf den Schleußiger Weg in Leipzig. © Lutz Brose Erich Honecker (†81) schaut verschmitzt von einem Plakat am viel befahrenen Schleußiger Weg in die dunkle Nacht. "Holen wir uns die Zukunft zurück" steht auf einem anderen Volt-Plakat darunter. Ob das Zusammenspiel Wunschdenken eines Witzboldes ist oder reiner Zufall, ist nicht bekannt. Schon bei der Bundestagswahl 2021 prangte das Konterfei des 1994 verstorbenen Staats-Chefs der DDR mit Plakaten anderer Parteien an gleicher Stelle. Damals ließ die Stadt ausrichten, dass die dafür erforderliche Sondernutzung fehlt. Leipzig Lokal Explosion in Leipzig! Vier Autos und eine Schule beschädigt Auch jetzt dürfte das Verkehrs- und Tiefbauamt keine Genehmigung erteilt haben. Daher muss das Plakat wieder entfernt werden. Doch so lange einzelne Plakate keine strafrechtlichen Inhalte haben ist keine Eile geboten. So wird Honni wohl bis zur Bundestagswahl am nächsten Sonntag (23. Februar) das Geschehen von oben beobachten.

Titelfoto: Bildmontage: Lutz Brose