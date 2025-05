Hunderte Kilometer durch Leipzigs Umland: Diese Biker siegten bei den "neuseen classics 2025"

Leipzig - Es war wieder Zeit, sich aufs Rennrad zu schwingen! Die "Pÿur neuseen classics" luden am Sonntag zum Radrennen durch Leipzigs wunderbares Neuseenland. Mehr als 1600 Biker gingen in diesem Jahr an den Start, um sich auf Strecken von 60, 100 und 212 Kilometern zu behaupten. Am Ende konnten jedoch nur wenige auf dem Treppchen stehen.