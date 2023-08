Illegale Substanzen unter der Ladentheke: Späti verkaufte Drogen

Unterstützt durch die Bereitschaftspolizei und die Diensthundestaffel fanden die Leipziger Einsatzkräfte in Abwesenheit des 24-jährigen Verkäufers dann Heroin, Crystal und Geld.

Laut Angaben der Polizei hatten die Behörden den Spätverkauf schon am vergangenen Mittwoch hinsichtlich des Verdachts durchsucht, dort illegale Drogen finden zu können. Grundlage dafür seien Hinweise gewesen, die das bestätigten.

"Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Tatvorwurfs des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet", so Polizeisprecherin Susanne Lübcke. Bisher dauern die Ermittlungen aber noch an.