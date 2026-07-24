Sie kratzt am deutschen Rekord: Älteste Sächsin feiert weiteren Geburtstag
Von Lutz Brose
Taucha - Einen solchen Geburtstag hat es im DRK-Altenpflegeheim Am Veitsberg bislang noch nie gegeben. Die älteste Bewohnerin wurde am heutigen Donnerstag 112 Jahre alt.
Es ist Ilse Neumann, sie wurde kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs geboren und trug die Zeiten der Kaiserzeit ebenso in sich wie den Schrecken beider Weltkriege, den Fall der Mauer und sieben Währungsreformen.
Weil ihr wenig finanzielle Mittel zur Verfügung standen, ließ sie sich von den Schaufenstern der teuren Geschäfte in der Stadt inspirieren und nähte einfach selbst nach, was ihr gefiel.
Sie war verheiratet und lebte nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1976 alleine in ihrer Tauchaer Wohnung. Die Ehe blieb kinderlos. Mit Freuden hütete sie jedoch die Nachbarskinder, welche nun seit vielen Jahren ihre engen Bezugspersonen und Bevollmächtigten sind.
Nach einem Sturz und einem längeren Krankenhausaufenthalt lebt Ilse Neumann seit 2019 in dem Altenpflegeheim. Dort verbringt sie ihre Tage am liebsten ruhig und ohne große Aufregung.
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Hat Taucha einen Jungbrunnen entdeckt?
Am Donnerstag war das ein bisschen anders. Neben einem großen Medienaufgebot zählte Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (48) zu der Gratulantenschar.
Das Stadtoberhaupt hatte auch eine Erklärung für das biblische Alter parat: "Auf jeden Fall muss Taucha einen Jungbrunnen haben, wir wissen nur nicht, wo. Wir hatten erst die Parthe im Blick, aber da würden unsere Nachbargemeinden ähnlich viele Hundertjährige haben".
Tatsächlich leben in der Parthestadt aktuell weitere sechs Frauen, die über 100 Jahre alt sind. Laut Tobias Meier ist Ilse Neumann mit ihren 112 Jahren älteste Sächsin und gehört zu den drei ältesten Menschen Deutschlands.
Juana Leutbecher begleitet Ilse Neumann im Heim von Anfang an und weiß, dass die Jubilarin bestimmt, wann sie aufstehen will und Schokolade sowie Wiener Würstchen am liebsten mag. Allerdings ohne Senf. Dafür wurde am Donnerstag mit richtigem Sekt angestoßen.
Titelfoto: Lutz Brose