Immobilien-Wahnsinn in Leipzig: Wohnungsmangel in der ganzen Stadt, trotzdem stehen Neubauten leer
Leipzig - Keine deutsche Stadt boomt derzeit so wie Leipzig. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt wird immer angespannter, denn der Wohnraum ist knapp. Umso schockierender sind die Recherchen von "Spiegel TV", die in der aktuellen Sendung zu sehen sind.
Toni Fritsche investierte vor 13 Jahren Geld bei der Immobilienfirma "Thamm & Partner". Das Versprechen: Sie bauen, entwickeln und sanieren neue Häuser und die Investoren bekommen nach spätestens zehn Jahre ihre Rendite.
Das Haus, in das 18.000 Euro von Fritsche flossen, steht in Leipzig. Beim Blick auf das Klingelschild stößt es dem Anleger sauer auf.
"Ziemlich viel Leerstand, nur die Hälfte der Namen steht dran. Der Rest ist nicht belegt", stellt er fest. Kein Wunder, denn der Preis pro Quadratmeter liegt bei dem Neubau fast doppelt so hoch wie bei Wohnungen direkt nebenan.
"Nach der Kalkulation wurden mir circa 28.800 Euro zugesprochen bei der Vermittlung von dem Vertrag. Bisher stehe ich ohne Informationen dar", so Fritsche. Er will sich sein Geld nun einklagen. Rund 100 weitere Anleger sollen wohl in einer ähnlichen Situation sein.
Am Lindenauer Hafen ergibt sich ein ähnliches Bild. Die Immobilienfirma "Thamm & Partner" stellte "Hafen 1" vor einigen Jahren als Vorzeigeprojekt vor und wurde dafür ausgezeichnet. Seit fünf Jahren ist das Haus fertig, allerdings sind von 56 Wohnungen nur zehn belegt.
Für Gunnar Volkmann, einen der Architekten des Gebäudes, ist das nicht nachvollziehbar. "Das ist ein besonders schmerzlicher Punkt an dem ganzen Projekt, weil hier eine zusätzliche Öffentlichkeit geplant war mit Gastronomie", erklärt er in der TV-Sendung.
Das Unternehmen sagt: "Verschleuderung der Immobilien kam zu keinem Fall infrage"
Wieso die Wohnungen nicht so stark angenommen werden, könnte am Preis liegen. In der Immobilie am Lindenauer Hafen kostet der Quadratmeter laut "Spiegel-TV"-Recherchen bis zu 18 Euro kalt - zu teuer für die meisten Leipzigerinnen und Leipziger.
Aber sollte das Unternehmen nicht ein Interesse daran haben, die Wohnungen zu vermieten? Laut einem internen Schreiben sagt "Thamm & Partner": "Eine Verschleuderung von Immobilien kam zum Schutz der Gesellschaft und der Gesamtheit ihrer atypisch stillen Gesellschafter zu keinem Fall infrage."
Die Journalisten konfrontierten die Geschäftsführerin Angela Thamm direkt. Diese versicherte, dass Anleger wie Fritsche ihr Geld bekommen werden.
Über die hohen Mietpreise sagt sie nur: "Das ist wie mit einem Auto. Wenn Sie einen Porsche fahren, kostet der auch mehr als ein VW."
Die ganze Folge "Spiegel TV" mit den Recherchen aus Leipzig und weiteren spannenden Fällen könnt Ihr bei RTL+ streamen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/acceptimmobilien; Lutz Brose