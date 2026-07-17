Zwei Wochen länger dicht: Bei dieser Leipziger Pendlerstraße verzögert sich die Fertigstellung
Leipzig - Seit nun schon fünf Wochen laufen die Bauarbeiten auf der Harkortstraße in Leipzig auf Hochtouren. Jetzt verkündete die Stadt, dass sich die Sperrung um weitere zwei Wochen verlängern soll.
Für Pendler in Leipzig scheint kein Land in Sicht. Bereits seit dem 8. Juni ist die Harkortstraße im Zentrum-Süd schon eine Baustelle.
Anlass der Arbeiten waren Erneuerungen an den Trinkwasserleitungen sowie der Straßenoberfläche. Diese sollten ursprünglich bis Anfang August fertiggestellt werden, sodass ab 7. August die Vollsperrung aufgehoben und eine Woche darauf die Straße wieder vollständig freigegeben werden könnte.
Doch nun müssen sich zumindest Autofahrer doch noch etwas länger gedulden, denn wie die Stadt Leipzig mitteilte, werde sich die Gesamtbauzeit um voraussichtlich zwei weitere Wochen verlängern.
Da man die ab Montag beginnende Deckenerneuerung in zwei Abschnitte aufteilen müsse, verschiebe sich die Freigabe der Vollsperrung vom Ring bis zur Dufourstraße vom 7. August auf den 21. August.
Das steckt hinter den Verzögerungen in Leipzig
Ein Grund für die Zweiteilung der Arbeiten sei vor allem die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer, denn bei der Fahrradstraße in Richtung der Beethovenstraße handele es sich schließlich um einen stark befahrenen Verkehrszweig.
Laut der vor Ort arbeitenden Firma hätten Unbefugte schon während der Bauarbeiten der Wasserwerke immer wieder Absperrungen verschoben und somit für Sicherheitsrisiken gesorgt.
Um dem nun vorzubeugen, würden Fußgänger und Radfahrer im ersten Abschnitt auf einen gemeinsamen Geh- und Radweg entlang des Baufeldes bis zur Lampestraße umgeleitet. Gleichzeitig sollen die Arbeiten im Kreuzungsbereich der Harkortstraße zur Straße des 17. Juni fertiggestellt werden.
Danach wandere das Baufeld weiter, sodass die Fahrbahn der Harkortstraße wieder wie üblich vom Fuß- und Radverkehr genutzt werden könne.
Neben den Arbeiten an Leitungen und Fahrbahn soll bis zur Paul-Gruner-Straße beidseitig ein neuer Radweg ergänzt werden. Plan ist, dass dessen Markierungsarbeiten ab dem 10. August begonnen werden, damit auch Autofahrer ab dem 21. August wieder freie Fahrt haben können.
Titelfoto: TAG24/Nico Zeißler