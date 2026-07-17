Zwei Wochen länger dicht: Bei dieser Leipziger Pendlerstraße verzögert sich die Fertigstellung

Leipzig - Seit nun schon fünf Wochen laufen die Bauarbeiten auf der Harkortstraße in Leipzig auf Hochtouren. Jetzt verkündete die Stadt, dass sich die Sperrung um weitere zwei Wochen verlängern soll.

Die Aufhebung der Sperrung der Harkortstraße im Zentrum-Süd verzögere sich um zwei Wochen. © TAG24/Nico Zeißler

Für Pendler in Leipzig scheint kein Land in Sicht. Bereits seit dem 8. Juni ist die Harkortstraße im Zentrum-Süd schon eine Baustelle.

Anlass der Arbeiten waren Erneuerungen an den Trinkwasserleitungen sowie der Straßenoberfläche. Diese sollten ursprünglich bis Anfang August fertiggestellt werden, sodass ab 7. August die Vollsperrung aufgehoben und eine Woche darauf die Straße wieder vollständig freigegeben werden könnte.

Doch nun müssen sich zumindest Autofahrer doch noch etwas länger gedulden, denn wie die Stadt Leipzig mitteilte, werde sich die Gesamtbauzeit um voraussichtlich zwei weitere Wochen verlängern.

Da man die ab Montag beginnende Deckenerneuerung in zwei Abschnitte aufteilen müsse, verschiebe sich die Freigabe der Vollsperrung vom Ring bis zur Dufourstraße vom 7. August auf den 21. August.