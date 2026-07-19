19.07.2026 07:50 Nachdem ihr sechs Tiere weggenommen wurden: Will die "Tiger Queen" jetzt Sachsen verlassen?

Die Ereignisse rund um "Tiger Queen" Carmen Zander haben sich überschlagen. Jetzt will sie wohl umziehen und benötigt dafür finanzielle Unterstützung.

Von Tamina Porada

Dölzig - Die Ereignisse rund um "Tiger Queen" Carmen Zander (52) haben sich in den vergangenen Wochen überschlagen. Jetzt will sie wohl umziehen und benötigt dafür finanzielle Unterstützung.

Die Tiger von Carmen Zander (52) leben in einem Gewerbegebiet in der Nähe von Leipzig. (Archivbild) © Michael Strohmeyer Der Spendenaufruf tauchte Anfang der Woche auf der Plattform GoFundMe auf und wurde von Zander auf ihrer Webseite geteilt. Initiator ist der Verein Pro Tiger e.V. Darin heißt es: "Ihr werdet ja alle übers Internet von den entsetzlichen Ereignissen auf dem Tigerplatz in Dölzig erfahren haben. Es bedeutet für uns aktuell, dass wir diesen Platz räumen und uns ein neues, sicheres und endgültiges Zuhause für die Tiger schnellstmöglich suchen müssen." Die Aktion sei "dringlich" und "kostenintensiv". Leipzig Lokal Leipzig bleibt bisher verschont: Stand-up-Paddler retten sich am Kulki vor Unwetter TAG24 hat bei Zander angefragt, ob es stimmt, dass sie aus Dölzig wegziehen und wo sie hin möchte. Die Anfrage blieb noch unbeantwortet.

"Tiger Queen" Carmen Zander und Landratsamt waren sich immer wieder uneinig