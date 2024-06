In Leipzig bewegt sich was: Kleine und große Bahn machen gemeinsame Sache

Für Daniel Henke und den Vereinsvorsitzenden Hartmut Hanisch ist der Vertrag ein Glücksfall, denn fortan erfährt die Parkeisenbahn technische Unterstützung bei der Wartung und Reparatur ihrer Fahrzeuge durch DB Regio und ergänzt damit die schon länger bestehende Partnerschaft mit der DB InfraGo, Geschäftsbereich Fahrweg mit seinem Anlagen- und Instandhaltungsmanagement in Leipzig, die sich um Gleise, Weichen und Signale kümmert.

Das hat die große Eisenbahn längst erkannt. Deshalb unterzeichneten DB Regio und Parkeisenbahn einen Kooperationsvertrag und entsandten dafür Christine Singer, Vorsitzende der Regionalleitung bei DB Regio Südost und André Stimmel, Leiter Produktion bei DB Regio Südost, an den Auensee.

"Die Parkeisenbahn Leipzig ist weit mehr als eine touristische Einrichtung. Kinder und Jugendliche lernen bei uns bereits viele Facetten des Eisenbahnbetriebs kennen und sorgen im Team selbst dafür, dass die Parkeisenbahn immer sicher und pünktlich im Leipziger Auwald unterwegs ist", sagte am Freitag dessen Leiter Daniel Henke.

Der Nachwuchsgedanke wird hier großgeschrieben. © Lutz Brose

Außerdem sollen bei Betriebsbesichtigungen, Schülerpraktika und Informationsveranstaltungen Möglichkeiten und Perspektiven der Berufsausbildung bei DB Regio aufgezeigt werden. Im Gegenzug stellt die Parkeisenbahn DB Regio Werbeflächen an Gebäuden und Anlagen, in Druckerzeugnissen sowie auf der Internetpräsenz zur Verfügung.

Gegenwärtig sind bei dem Parkeisenbahn Auensee e. V. 32 junge Eisenbahner aktiv, von denen die meisten sich einen Job bei der großen Eisenbahn vorstellen können. Weiterer Nachwuchs ist am Auensee aber gern gesehen.

Im Rahmen des Ferienpasses werden an allen Sonntagen in den sächsischen Sommerferien Schnupperkurse angeboten. (Anmeldungen nur per eMail unter info@parkeisenbahn-auensee-leipzig.de).

Die kleine Bahn dreht noch bis zum 3. November täglich (außer an Montagen außerhalb der sächsischen Schulferien) ihre Runden auf dem 1,87 km langen Kurs um den Auensee.