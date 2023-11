"Querdenken"-Jahrestag: "Bürgerbewegung" will erneut Tausende Protestler versammeln

Leipzig - Am 7. November 2020 geriet eine Demonstration der "Querdenken"-Bewegung in Leipzig mit mehreren Zehntausend Teilnehmern aus dem Ruder. Teilnehmer durchbrachen Polizeiketten, griffen Medienvertreter an. Drei Jahre nach den Ausschreitungen will nun die "Bürgerbewegung Leipzig" nun wieder Tausende Menschen auf dem Augustusplatz versammeln.