Kahlschlag geht weiter: Nächstes Leipziger Bürgerbüro wird dichtgemacht

Leipzig - Der Kahlschlag bei Leipzigs Bürgerbüros geht weiter. Nachdem der Standort Südwest-Zentrum bereits am 30. November dichtgemacht wurde und das Büro Böhlitz-Ehrenberg Mitte Dezember folgt, geht es nun auch der Niederlassung in der Stötteritzer Straße an den Kragen. Das Thema sorgte im Stadtrat bereits für hitzige Diskussionen .

Das Ausbildungs-Bürgerbüro in der Stötteritzer Straße in Reudnitz-Thonberg wird zum 30. Januar 2026 geschlossen. (Archivfoto) © PR/Stadt Leipzig

"Das Ausbildungs-Bürgerbüro wird zum 30. Januar 2026 in der Stötteritzer Straße in Reudnitz-Thonberg geschlossen", teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Die Haushaltslage zwinge dazu, "Standorte des Bürgerservice zu überprüfen und Strukturen anzupassen". Zudem seien die aktuellen Räumlichkeiten in die Jahre gekommen.

Fadenscheinig wirkt hingegen das Argument, dass der Standort gegenüber anderen "eher gering" nachgefragt sei.

So muss für einen Besuch im Ausbildungs-Bürgerbüro vorher ein Termin gebucht werden.

Diese werden immer freitags um 11 Uhr für die nächste Woche freigeschaltet. Für dringende Anliegen oder Leipziger mit einem höheren Bedarf an Flexibilität wirkte dieses Verfahren nicht gerade einladend. Ob an dieser Praxis am neuen Standort festgehalten wird, bleibt zunächst offen.