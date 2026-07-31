Urlaubsfeeling mitten in der City: Hier lässt sich der Sommer aushalten

Leipzig - Ein wenig Strand-Feeling mitten in der Stadt gefällig? Das könnt Ihr auch in diesem Jahr wieder am Petersbogen in Leipzig haben, wo derzeit die Vorbereitungen für den Burgplatz Sommer in vollem Gange sind.

So schön kann Sommer sein: Auf dem Burgplatz könnt Ihr ein bisschen Urlaubsfeeling genießen. © Petersbogen Leipzig

Im Liegestuhl die Seele baumeln lassen, feiner Sand unter den Füßen und ein kühles Getränk in der Hand - so lässt sich der Sommer auf jeden Fall aushalten. Wer darauf Lust hat, kann ab kommendem Montag (3. August) am Burgplatz vorbeischauen.

Bis einschließlich 16. August erwartet Euch dort täglich ab 11 Uhr ein buntes Familienprogramm mit Sport- und Spielangeboten sowie Bastel- und Fotoaktionen.

Wer es sportlich mag, kann sich im Federball, Basketball oder Tischtennis messen, sich tanzend beim Zumba auspowern oder auch mit einer Yoga-Session vom Alltag entspannen. Der Sportartikel-Hersteller Decathlon ist mit Cornhole-Modulen am Start, an denen Ihr Eure Geschicklichkeit unter Beweis stellen könnt.

Nachmittags wird es vor allem für jüngeren Besucher kreativ, aber auch Kinderdisco und Leseabende finden statt.