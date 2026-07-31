Urlaubsfeeling mitten in der City: Hier lässt sich der Sommer aushalten
Leipzig - Ein wenig Strand-Feeling mitten in der Stadt gefällig? Das könnt Ihr auch in diesem Jahr wieder am Petersbogen in Leipzig haben, wo derzeit die Vorbereitungen für den Burgplatz Sommer in vollem Gange sind.
Im Liegestuhl die Seele baumeln lassen, feiner Sand unter den Füßen und ein kühles Getränk in der Hand - so lässt sich der Sommer auf jeden Fall aushalten. Wer darauf Lust hat, kann ab kommendem Montag (3. August) am Burgplatz vorbeischauen.
Bis einschließlich 16. August erwartet Euch dort täglich ab 11 Uhr ein buntes Familienprogramm mit Sport- und Spielangeboten sowie Bastel- und Fotoaktionen.
Wer es sportlich mag, kann sich im Federball, Basketball oder Tischtennis messen, sich tanzend beim Zumba auspowern oder auch mit einer Yoga-Session vom Alltag entspannen. Der Sportartikel-Hersteller Decathlon ist mit Cornhole-Modulen am Start, an denen Ihr Eure Geschicklichkeit unter Beweis stellen könnt.
Nachmittags wird es vor allem für jüngeren Besucher kreativ, aber auch Kinderdisco und Leseabende finden statt.
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Unterhaltung für Groß und Klein: Burgplatz Sommer bietet vielfältiges Programm
Abends ab 18 Uhr lädt dann die After-Work-Lounge zum Verweilen ein, wobei verschiedene Live-Acts und DJs abwechselnd für Unterhaltung sorgen. Dabei sind unter anderem Catchy Crew, Chili Groove Mafia, DJ Echorausch und DJane Akire.
Das Highlight am 8. und 9. August ist das "RB Leipzig Wochenende", an dem der Klub mit verschiedenen Mitmachangeboten und Challenges für Kinder und Jugendliche vor Ort ist. Auch Fans von Bullis Bande kommen auf ihre Kosten.
Das komplette Programm für die zwei Wochen auf dem Burgplatz findet Ihr auf der Webseite des Petersbogens.
Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt sein: Für Cocktails und andere leckere Getränke sorgt die Ohana Bar Ma'Loa aus den Petersbogen. "Zudem wird es ein kulinarisches Foodtruck-Angebot vor Ort geben", kündigen die Veranstalter an.
Der Eintritt zum Burgplatz Sommer ist frei. Kommt einfach vorbei und genießt den Sommer!
Titelfoto: Petersbogen Leipzig