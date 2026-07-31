Wiesn Pop-Up eröffnet neuen Mega-Store in Leipzig: Über 300 Quadratmeter Trachtenwelt

Leipzig - Dirndl oder Lederhose gefällig? In der Leipziger Innenstadt habt Ihr bald die Qual der Wahl. Bereits am morgigen Samstag eröffnet Wiesn PopUp seinen neuen Flagship-Store im Stentzlers Hof.

Im vergangenen Jahr fand man den Wiesn PopUp noch im Petersbogen. © Screenshot/Instagram/wiesnpopup.leipzig

Dem einen oder anderen dürfte der Shop bereits bekannt vorkommen, denn der auf Trachtenmode spezialisierte Laden war zuvor ein Jahr im Petersbogen.

Jetzt wird der Standort gewechselt und es geht auf die gegenüberliegende Straße in den ehemaligen Mango-Store. Auf über 300 Quadratmetern könnt Ihr Euch künftig in dem neuen Vorzeige-Laden von oben bis unten in Oktoberfest-Optik einkleiden.

"Der Umzug ist die konsequente Weiterentwicklung eines Konzepts, das sich bereits seit vielen Jahren bewährt", so das Unternehmen. Leipzig ist neben Magdeburg der zweite Standort des Wiesn PopUps.

Die Resonanz in der Messestadt sei bisher sehr positiv ausgefallen, so seien Besucherinnen und Besucher teils mehrere Stunden aus Sachsen und Thüringen angereist, um sich für die Wiesn einzukleiden.