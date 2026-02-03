Kellerabteile stehen in Flammen: Mehrere Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus
Leipzig - Im Osten Leipzigs sind am Dienstagmittag mehrere Personen durch einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses verletzt worden.
Wie Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ging der Notruf gegen 11.40 Uhr ein.
Demnach brannte es im Keller eines mehrstöckigen Hauses in der Goldsternstraße 53 im Stadtteil Paunsdorf.
Vor Ort quoll dichter schwarzer Rauch aus dem Treppenhaus.
Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und stellte fest, dass im Keller drei Abteile in Flammen standen.
Mehrere Bewohner mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden, drei von ihnen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.
Glücklicherweise sind alle Wohnungen noch bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.
Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier