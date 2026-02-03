Kellerabteile stehen in Flammen: Mehrere Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Leipzig - Im Osten Leipzigs sind am Dienstagmittag mehrere Personen durch einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses verletzt worden.

Drei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ging der Notruf gegen 11.40 Uhr ein.

Demnach brannte es im Keller eines mehrstöckigen Hauses in der Goldsternstraße 53 im Stadtteil Paunsdorf.

Vor Ort quoll dichter schwarzer Rauch aus dem Treppenhaus.

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und stellte fest, dass im Keller drei Abteile in Flammen standen.

Mehrere Bewohner mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden, drei von ihnen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.