Kellerabteile stehen in Flammen: Mehrere Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Im Osten Leipzigs sind am Dienstagmorgen mehrere Personen durch einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses verletzt worden.

Von Steffen Durst

Leipzig - Im Osten Leipzigs sind am Dienstagmittag mehrere Personen durch einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses verletzt worden.

Drei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.
Drei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.  © 7aktuell/Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ging der Notruf gegen 11.40 Uhr ein.

Demnach brannte es im Keller eines mehrstöckigen Hauses in der Goldsternstraße 53 im Stadtteil Paunsdorf.

Vor Ort quoll dichter schwarzer Rauch aus dem Treppenhaus.

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und stellte fest, dass im Keller drei Abteile in Flammen standen.

Mehrere Bewohner mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden, drei von ihnen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Kurzfristig fiel im Haus auch der Strom aus.
Kurzfristig fiel im Haus auch der Strom aus.  © 7aktuell/Eric Pannier

Glücklicherweise sind alle Wohnungen noch bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.

Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier

