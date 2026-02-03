Bankkarten, Ausweise, Drogen: Polizisten stoßen bei Suche nach Fahrrad auf interessanten Fund

Leipzig - Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Leipziger Stadtteil Zentrum Südost entdeckten die Einsatzkräfte mehr als zuvor erwartet.

In der Wohnung fanden die Beamten unter anderem Bankkarten, Handys, Werkzeug und Betäubungsmittel. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Grund für die Durchsuchung waren Ermittlungen wegen Diebstahls gegen einen 45-Jährigen sowie einen 41 Jahre alten Deutschen. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, standen die beiden Männer im Verdacht, Ende November ein Fahrrad gestohlen zu haben.

In der Wohnung im Zentrum Südost konnten die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung am Freitag zwar ein Fahrrad ausfindig machen, jedoch stießen sie auch auf einige weitere fragwürdige Gegenstände.

So stellten sie unter anderem Bankkarten, einen Schlüsselbund, mehrere Ausweise, eine Geldbörse, ein Fahrrad, mehrere Handys und Werkzeug, darunter Spaltwerkzeuge, Bolzenschneider, Blechscheren, Zangen und Trennschleifer, sicher.

"Eine erste Prüfung ergab, dass verschiedene Gegenstände nach Diebstahlhandlungen zur Sachfahndung standen", schilderte Polizeisprecher Paul Engelmann. Neben den gestohlenen Gegenständen habe man zudem Betäubungsmittel finden können.