Tram an Leipziger Hauptbahnhof entgleist: Massive Einschränkungen

Leipzig - Am Leipziger Hauptbahnhof ist am Dienstagmorgen eine Straßenbahn entgleist, weshalb es zu erheblichen Einschränkungen im Tram-Verkehr kam.

Die Tram war Dienstagmorgen an dem Leipziger Hauptbahnhof entgleist. Rotes Absperrband kennzeichnet die Stelle. © Christian Grube

Die Streiks im öffentlichen Nahverkehr wurden gerade erst beendet, doch die Einschränkung blieben zumindest am Morgen im Straßenbahnverkehr der Messestadt bestehen.

Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) auf ihrer Internetseite bestätigten, kam es auf dem Steig B gegen 7.40 Uhr zu einer Entgleisung.

Der Grund dafür ist noch nicht bekannt. Die Infrastruktur wurde bereits kontrolliert, hier konnte man keinen Defekt feststellen, erklärte ein Pressesprecher der LVB. "Der Wagen ist in der Werkstatt und wird untersucht", hieß es weiter.

Verletzt wurde niemand, bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter auf Anfrage von TAG24. Die Entgleisung führte jedoch zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen auf allen Linien.

So fuhren Trams der Linien 10, 11 und 16 zwischen W.-Liebknecht-Platz und Härtelstraße / Münzgasse mit Umleitung über die Thomaskirche und die Westseite des Hauptbahnhofs. Die 14 wurde zwischen Marschnerstraße und W.-Liebknecht-Platz über die Gottschedstraße und den Goerdelerring geleitet und Linien 1 und 3 fuhren über Steig D.