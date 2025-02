Kitastreik in Leipzig: Diese Einrichtungen sind betroffen

Leipzig - Eltern der Messestadt aufgepasst, in Kitas und Horten wird gestreikt! Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen wollen die Gewerkschaften in Sachsen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen und dazu am Mittwoch in Leipzig streiken. Nun gab die Stadt bekannt, welche Einrichtungen betroffen sind.