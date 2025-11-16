Kleine Decken mit großer Wirkung: Leipziger Verein hat Frühgeborene zum Herzensthema gemacht

Leipzig - Zehntausende Kinder kommen jedes Jahr zu früh auf die Welt. Dennoch bleibt es ein Randthema. Dank freiwilliger Helferinnen und Helfer soll es jetzt mehr in das öffentliche Bewusstsein gerückt werden - und das durch Handarbeit, unter anderem aus Leipzig.

Skadi Siol, Vereinsmitglied bei Sternenzauber & Frühchenwunder, arbeitet leidenschaftlich gerne an ihrem Nähtisch. © Jennifer Brückner/dpa

Nach einer Studie aus dem Jahr 2023 wird in Deutschland fast jedes elfte Kind vor der Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche geboren - über 60.000 Betroffene in einem Jahr. Auf ihr Schicksal will der weltweite Frühgeborenentag am 17. November aufmerksam machen.



Skadi Siol (56) hat auf diesen Tag hingearbeitet. Sie ist Mitglied im Verein "Sternenzauber & Frühchenwunder" und versorgt Krankenhäuser in Leipzig und Umgebung mit Kleidung und Decken für die Kleinsten. Eine Decke kann dann mal so groß wie ein aufgefaltetes Taschentuch sein.

Tausende Freiwillige in Deutschland, Österreich und der Schweiz fertigen in enger Abstimmung mit den Kliniken jene Sachen an, die es im normalen Handel nicht zu kaufen gibt. Kurz vor dem Weltfrühchentag bringt sie Decken und neue Schlafsäcke in das Universitätsklinikum Leipzig - alles durch die Schwestern vorbestellt und sehnsüchtig erwartet.



Für die Frühchenstation sind diese Spenden unabdingbar: "Es ist eine gewisse Würde, die man den Kindern verleiht", erklärt Gabriele Koch, Pflegefachkraft und Bereichsleiterin der Neonatologie. Alleine rund 100 Decken benötigt das Krankenhaus jährlich, berichtet Schwester Gabi. Bei rund 400 Frühgeburten alleine im Leipziger Uniklinikum haben die auch ihre Abnehmer.