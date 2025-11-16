Massen-Karambolage auf der B2: Verengte Fahrbahn löst Chaos aus

Markkleeberg - Auf der B2 zwischen Markkleeberg und dem Kreuz Leipzig -Süd hat sich am Samstagabend ein Unfall ereignet. Dabei fuhren mehrere Autos ineinander.

Am Samstagabend krachten mehrere Autos ineinander. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie die Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage bestätigte, krachten nach ersten Erkenntnissen an einer Stelle sechs Fahrzeuge ineinander.

Unweit dieser Unfallstelle ereignete sich dann ein weiterer Auffahrunfall, bei dem weitere drei Autos beschädigt wurden.

Nach Angaben der Polizei waren alle Beteiligten in südliche Richtung unterwegs, als der Verkehr aufgrund einer Fahrbahneinengung ins Stocken geriet. Eine 44-jährige VW-Fahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen, woraufhin sie auf einen Seat auffuhr - und eine Kettenreaktion auslöste.

Der Wagen wurde nämlich wiederum auf einen anderen Seat geschoben, welcher ebenfalls nach vorne auf ein Auto der selben Marke gedrückt wurde. Und auch hinter der 44-Jährigen krachte es, als ein Skoda nicht rechtzeitig auf die Karambolage reagieren konnte und in den VW krachte.

Bei dem Unfall wurde drei Personen leicht verletzt, insgesamt drei Wagen mussten aufgrund der entstandenen Schäden abgeschleppt werden. Es wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.