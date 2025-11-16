Fuchs, Marder und Co.: Welche Wildtiere tummeln sich eigentlich in Leipzig?

Der Anblick größerer Wildtiere ist in Leipzig längst Alltag geworden.

Von Anke Brod Leipzig - Ob im Park, am Bach, am Familiengrab, in leerstehenden Häusern oder im Kleingarten: Der Anblick größerer Wildtiere ist in Leipzig längst Alltag geworden. Auf der Suche nach Nahrung - Essensreste in Müll oder Kompost - dringen Reh, Fuchs oder ganze Wildschwein-Rotten inzwischen ohne Scheu in urbane Räume vor. TAG24 machte sich auf die Pirsch.

Der ursprünglich aus Nordamerika stammende Waschbär hat sich in manchen Städten zu einer Plage entwickelt. Auch in Leipzig blickt das Raubtier selbstbewusst in die Kamera. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa Auch Waschbären richten es sich in der Messestadt gerne häuslich ein - und es werden immer mehr! Das Bizarre daran: Auf Bejagung reagieren die Panzerknacker-Flauschis instinktiv mit Vermehrungsdruck. "Wir können den Bestand nicht eindämmen", erklärte Sachsenforst-Sprecherin Christiane Wolfram auf Nachfrage von TAG24. Lediglich Schadensbegrenzung sei möglich, etwa wenn Wildtiere dem Menschen zu nahe kämen oder Schaden anrichteten. Leipzig Lokal Fahrbahn gesperrt: Mehrere Autos krachen auf B2 ineinander Der Staatsbetrieb Sachsenforst verweise dann an die "Messestadt-Trapper". Jene Berufsjäger fangen gemeldete Wildtiere demnach mit Lebendfallen ein, um sie letztlich "fachgerecht" zu erlegen.

Der Kontakt mit menschlicher Zivilisation bietet jedoch enorme Risiken für die Wildtiere. Bei Libertwolkwitz wurde 2020 etwa eine Wildschweinrotte von einem Zug erfasst. (Archiv) © Anke Brod

Die Einsatzgebiete der Tierfänger erstrecken sich von der City bis in den Leipziger Landkreis hinein.