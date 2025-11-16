Nationaler Fan-Protest in Leipzig: Tausende Ultras ziehen durch die Messestadt

Leipzig - Tausende Fans und Ultras von verschiedenen deutschen Fußballvereinen ziehen am Sonntagvormittag über den Innenstadtring.

Tausende Fußballfans versammelten sich am Sonntag in Leipzig. © Silvio Bürger

Um 11.30 Uhr setzte sich der Demonstrationszug am Richard-Wagner-Platz in Leipzig friedlich in Bewegung.

Fangruppen aus ganz Deutschland sind angereist, um unter dem Motto "Der Fußball ist sicher! Schluss mit Populismus – Ja zur Fankultur!" gegen mögliche schärfere Sicherheitsmaßnahmen in Stadien zu protestieren.

TAG24 erfuhr von vor Ort, dass Union Berlin eine der größten Fangruppierungen stellt. Augenscheinlich sind mehrere Hundert Anhänger nach Leipzig gekommen.

Insgesamt wurden rund fünf größere Gruppen gesichtet. Einige sind in ihren Vereinsfarben gekommen.

Laut Polizeiangaben sind etwa 8000 Teilnehmer von 38 Klubs dabei. Sie laufen in einzelnen Blöcken über den Ring und haben Plakate dabei, die unter anderem fordern: "Vereine, wehrt euch für eure Fans" und "Wir schützen unsere lebendigen Kurven".