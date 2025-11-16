Nationaler Fan-Protest in Leipzig: Tausende Ultras ziehen durch die Messestadt
Leipzig - Tausende Fans und Ultras von verschiedenen deutschen Fußballvereinen ziehen am Sonntagvormittag über den Innenstadtring.
Um 11.30 Uhr setzte sich der Demonstrationszug am Richard-Wagner-Platz in Leipzig friedlich in Bewegung.
Fangruppen aus ganz Deutschland sind angereist, um unter dem Motto "Der Fußball ist sicher! Schluss mit Populismus – Ja zur Fankultur!" gegen mögliche schärfere Sicherheitsmaßnahmen in Stadien zu protestieren.
TAG24 erfuhr von vor Ort, dass Union Berlin eine der größten Fangruppierungen stellt. Augenscheinlich sind mehrere Hundert Anhänger nach Leipzig gekommen.
Insgesamt wurden rund fünf größere Gruppen gesichtet. Einige sind in ihren Vereinsfarben gekommen.
Laut Polizeiangaben sind etwa 8000 Teilnehmer von 38 Klubs dabei. Sie laufen in einzelnen Blöcken über den Ring und haben Plakate dabei, die unter anderem fordern: "Vereine, wehrt euch für eure Fans" und "Wir schützen unsere lebendigen Kurven".
Die Ultras sind gegen verschärfte Sicherheitsmaßnahmen
Es werden Fahnen geschwenkt und Plakate gezeigt. Auch einige längere Alustangen haben die Fans laut Augenzeugenberichten mitgebracht. Inwiefern die Polizei diese erlaubt oder ob sie eventuell verboten werden, bleibt abzuwarten.
Geplant ist, dass die Teilnehmer einmal über den Innenstadtring laufen und gegen 14.30 Uhr wieder am Platz neben den Höfe am Brühl ankommen.
Die Innenminister der Länder wollen bei der nächsten Sitzung im Dezember prüfen, wie die Sicherheit in Stadien verschärft werden kann. Die Ultras halten verschärfte Maßnahmen für überzogen und wollen deutlich machen, dass von ihnen kein Sicherheitsrisiko ausgeht.
Am Montag spielt die deutsche Nationalmannschaft in Leipzig gegen die Slowakei. Der Protest findet ebenfalls in Leipzig statt, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen.
Erstmeldung vom 16. November um 12.16 Uhr, aktualisiert um 14.02 Uhr.
Titelfoto: News5/Christian Grube