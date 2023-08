Konzerte, Partys, Wasserfest: Das ist am Wochenende in Leipzig los

Es ist Wochenende, Liebe Leute, und auch das Sommerwetter scheint zurück. Wie sich das am besten nutzen lässt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Eric Mittmann, Juliane Bonkowski

Leipzig - Es ist Wochenende, liebe Leute, und auch das Sommerwetter scheint endlich zurückgekehrt zu sein. Wie sich das am besten nutzen lässt, erfahrt Ihr wie immer in den TAG24-Veranstaltungstipps für Euer Wochenende in Leipzig.

23. Leipziger Wasserfest

Los geht es mit der 23. Ausgabe des Leipziger Wasserfests, das Euch über das gesamte Wochenende hinweg eine feuchtfröhliche Zeit voller Unterhaltung, Sport-Wettbewerben und spaßigen Mitmach-Aktionen bietet. Am Samstag stehen unter anderem der Floßbauwettbewerb, die Schauregatta und der Drachenboot-Cup an. Am Sonntag warten unter anderem die Kanal-Radtour und Hafenrundfahrten auf Euch. Auch für die Kleinsten gibt es natürlich ein buntes Programm: Auf der Pirateninsel können sie sich auf dem Wasserspielplatz austoben, Mini-Floße basteln oder bei lustigen Ratespielen mitmachen. Das komplette Programm des Wasserfestes samt übersichtlichem Flyer und einer Karte mit den Veranstaltungsorten findet Ihr auf der Webseite des Veranstalters Wasser-Stadt-Leipzig e. V.

Schon zum 23. Mal findet in diesem Jahr das Leipziger Wasserfest statt. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/ZB

Antik- und Trödelmarkt am Cottaweg

Ebenfalls am Samstag und Sonntag lädt der Antik- und Trödelmarkt an den Cottaweg. Wer lieber noch nach ein paar schönen Sachen stöbern möchte, wird hier definitiv fündig. Los geht's um 9 Uhr. Um 17 Uhr ist am Sonntag Schluss. Wer es vor allem auf neue Klamotten abgesehen hat, kommt hingegen beim Kleidertausch der Leipziger Stadtreinigung auf seine Kosten. Der Parkplatz auf dem Betriebsgelände an der Geithainer Straße 60 wird dafür kurzerhand zum Tauschmarkt umgestaltet. Vom Babystrampler bis zum Seniorenoutfit sollt Ihr hier gut erhaltene Kleidung mitbringen, diese vor Ort anderen Mitmachenden anbieten und dafür wieder neue Lieblingsstücke mit nach Hause nehmen können. Los geht's um 10 Uhr.

Stöbern ist natürlich auch an diesem Wochenende wieder möglich in Leipzig. © packshot/123RF

Partys an mehreren Orten in Leipzig

Feierwütige können sich wie gewohnt auf Samstagabend freuen, wenn an gleich mehreren Orten zahlreiche Partys gefeiert werden. So lockt unter anderem die Westhafen Clubnacht, während im Täubchenthal die 90er und im Spizz die 2000er gefeiert werden. Da kommt definitiv jeder auf seine Kosten.

Wer am Samstag feiern gehen möchte, wird natürlich auch da wieder fündig. © alexkoral/123RF

Konzerte am Samstag und Sonntag

Und wer lieber Live-Musik hören mag, für den haben wir auch noch was. So findet am Samstag das "Fury Field"-Open Air auf dem Gelände des Bandhaus im Leipziger Westen statt. Samstagabend tritt die Hip-Hop-Gruppe "Waving the Guns" im Conne Island auf und am Sonntag sind die Mathcore-Legenden "Converge" zu Gast im ebenso legendären UT Connewitz. Falls Ihr am Sonntagabend also noch nichts vorhabt, schaut da unbedingt vorbei.

Mehrere Konzerte bieten am Wochenende auch für Freunde von Live-Musik jede Menge Unterhaltung. © nd3000/123RF