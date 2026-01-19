Kostenloser Eintritt, Coupon und Fahrkarte in einem! Das alles bietet der Leipziger Winterferienpass

Leipzig - Leipzigs Kinder und Jugendliche dürfen sich schon bald über ein besonderes Ferien-Angebot freuen.

Leipzigs Kinder und Jugendliche profitieren vom Winterferienpass. © 123rf/claudiodivizia

Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, kann der diesjährige Winterferienpass ab dem 27. Januar für fünf Euro erworben werden.

Darin enthalten sind mehr als 200 Angebote, unter anderem Konzerte, Kino-Besuche, Koch- und Sportkurse sowie Workshops. Das Ferienpassheft enthält außerdem zahlreiche Coupons mit kostenlosen Eintritten und anderen Ermäßigungen.

Ebenfalls inkludiert ist die sogenannte Ferienfahrkarte, mit der Straßenbahnen und Busse im gesamten Stadtgebiet Leipzig (Tarifzone 110) kostenfrei genutzt werden können.

Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus freut sich über die zahlreichen Möglichkeiten und den niedrigen Preis des Passes - "dass auch in finanziell herausfordernden Zeiten niemand außen vor bleibt".

