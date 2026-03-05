Schreckmoment: Granate im Südwesten von Leipzig entdeckt
Leipzig - In der Dietzmannstraße im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher wurde am Donnerstagmittag eine Handgranate entdeckt. Die Polizei gibt Entwarnung.
Die Einsatzkräfte wurden gegen 12 Uhr alarmiert.
Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass ein altes Kampfmittel gefunden wurde.
Es wurde ein Sperrkreis von 50 Metern eingerichtet. Anwohner oder Unternehmen waren davon aber nicht betroffen.
Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei stellte fest, dass es sich bei dem Fund wohl um eine kleine Granate handelte. Sie war allerdings nicht scharf und von ihr ging zu keiner Zeit eine Gefahr aus.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Trotzdem sicherten die Beamten den Gegenstand und transportierten ihn ab. Rund zwei Stunden später war der Einsatz beendet und der Bereich konnte wieder freigegeben werden.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof