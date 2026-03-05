 1.055

Schreckmoment: Granate im Südwesten von Leipzig entdeckt

In der Dietzmannstraße im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher wurde am Donnerstagmittag eine Handgranate entdeckt. Die Polizei gibt Entwarnung.

Von Tamina Porada

Die Experten konnten schnell Entwarnung geben.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 12 Uhr alarmiert.

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass ein altes Kampfmittel gefunden wurde.

Es wurde ein Sperrkreis von 50 Metern eingerichtet. Anwohner oder Unternehmen waren davon aber nicht betroffen.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei stellte fest, dass es sich bei dem Fund wohl um eine kleine Granate handelte. Sie war allerdings nicht scharf und von ihr ging zu keiner Zeit eine Gefahr aus.

Der Fund rief den Kampfmittelbeseitigungsdienst auf den Plan.
Der Fund rief den Kampfmittelbeseitigungsdienst auf den Plan.
Trotzdem sicherten die Beamten den Gegenstand und transportierten ihn ab. Rund zwei Stunden später war der Einsatz beendet und der Bereich konnte wieder freigegeben werden.

