Zoff ums Leipziger Stadt-Logo geht weiter: "Ist keine akzeptable Antwort" - Bürger-Petition vorerst abgeschmettert

Leipzig - Im November stellte die Stadt Leipzig ein neues Logo und Corporate Design vor. Das stieß in der Bevölkerung auf Kritik , unter anderem weil das Stadtwappen kein Teil mehr davon ist. Der Fotograf Ron Kuhwede (46) startete eine Online-Petition , an der sich mehr als 16.000 Personen beteiligten.

Der Leipziger Fotograf Ron Kuhwede (46) wünscht sich, dass das Stadtwappen ins Logo zurückkehrt. © André Telling

Darin forderte er eine Bürgerbeteiligung oder Abstimmung zum Stadt-Logo, eine vorläufige Rückkehr zum alten Design und eine transparente Offenlegung der Entscheidung- und Kostenstrukturen.

Offiziell eingereicht wurde die Petition laut Kuhwede am 6. November. Eine Antwort der Stadt ließ fast fünf Monate auf sich warten.

Der Oberbürgermeister Burkhard Jung (67) antwortete schließlich dem Fotografen. Das Schreiben liegt TAG24 vor.

Eine klare Positionierung zu einer möglichen Bürgerbeteiligung kommt darin nicht vor. "Das ist keine akzeptable Antwort an über 16.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner", so Kuhwede am Donnerstag.

Der OB verteidigte die Entscheidung für das neue Corporate Design. Jung erklärte, dass das Stadtwappen bestehen bleibe und weiterhin bei offiziellen Schreiben, wie Urkunden oder Zeugnissen, verwendet wird. Das neue Design sei nötig gewesen, da das alte nicht mehr zeitgemäß war und beispielsweise auf Social Media nicht funktionierte.

"Ein wichtiges Ziel des neuen Corporate Designs ist ein einheitliches Erscheinungsbild, das verdeutlicht, welche Angebote und Dienste die Stadt den Einwohnerinnen und Einwohnern anbietet", fügte er an.